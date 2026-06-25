圖／薛慧瑩

「老太太有個頭疼腦熱，也是我的錯。她說，是我把她氣病的。如果我反駁，他那個姊姊和妹妹便像鬥雞一樣跳起來……

「我就是他們家的沙袋，誰都可以捶兩下……」

她哽咽著，淚水在眼眶裡打轉。

「跟著我吧。」東元握住她的手。他想給兒子找個媽，他想要個女人，如春這麼好。

「在我家，你不會受婆婆的氣。我爸媽不和我住在一起。他們老了，也不會住我家。我哥是他們的寶貝，我媽說，他們老了去我哥那裡。

「我也不會那樣懦弱，不敢保護妻子。」

東元的話，句句說到如春的心坎上。

2

李如春和陳安辦了離婚。他們居住的房子是婆婆的。由於如春無房、無工作，她失去了兩個孩子的監護權。

在兒女怨恨的眼光裡，如春痛苦、艱難地走出一扇門。

在一雙歡喜、一雙冷漠的眼光裡，李如春帶著希望和膽怯走進了另一扇門。

東元和新婚妻子溫存後，心滿意足地睡著了。

如春睡不著，兒子和女兒怨恨的眼光如正午的陽光，晃得她無法入眠。離開那個家是對的，但非要這個時候嗎？不能忍到孩子們長大上大學的時候嗎？

3

如春有一手好廚藝，每日按時端上來的美食，葷素均衡、色香味俱全。東元的小嘴樂得合不攏，只覺得春風得意，真個是梅開二度。美食也逐漸捂暖了繼子，東東冷冷的眼睛時而閃爍快樂的火花。

如春溫柔地看著他們父子，用誇張的微笑掩飾心中的內疚。東東吃得越香，她心中的內疚越重。陳安不會做飯，他媽不喜歡做飯，小歡和小笑吃什麼呢？吃得好嗎？

東元看出她的心不在焉，便讓她去店裡幫忙，省得她獨坐家中胡思亂想。她忙著進貨、出貨，忙著和顧客交流，一天很快過去，心中的內疚確實減輕不少。也許是內疚已結繭，她的承受力增厚。

生活日復一日前行，猶如東元家門前的芭樂樹，結出顆顆相似的果實。它們看著有點醜，不如蘋果光滑和甜蜜，卻也平淡、充實，成熟時有種甜而不膩的獨特風味。

東東九歲的生日到了。前一天朱東元從廣州運貨回來，帶回哥哥為侄子買的耐克運動鞋，他自己也為兒子買了一套藍色運動服。

東東穿上藍運動服和白運動鞋，和那「西施」般的叔叔一樣帥。老子缺少的那點，兒子都補回來了。

如春在一旁看著心裡羨慕，同時酸酸的嫉妒和苦苦的內疚泛上來。她希望她的小歡、小笑也有這樣漂亮的衣服和鞋。

像往年一樣，東東生日這天，東元帶兒子上山，為前妻掃墓。東元怕如春多心，臨出門，摟住妻子。昨晚妻子換上他帶回來的絲滑睡裙，他如狼似虎地撲過去。妻子臉上仍留著昨晚的紅暈，容光煥發。

他格外體貼地說：「你別做飯了。等我們回來，我們一家人出去吃飯。」他一字一頓特別強調「一家人」。

如春說：「你們放心去吧。兒的生日、母的難日，這是應該的。」

她把早餐後桌上橫七豎八的碗碟收拾到廚房，一邊洗碗，一邊琢磨哪裡有東東那樣的運動鞋。上次到學校，看到小歡的鞋小腳趾處有個破洞，她準備去給孩子們買運動鞋。但又想，還是去菜市場買菜。雖然東元說「一家人」出去吃飯，可這是她嫁進門後東東的第一個生日，她應該表現出繼母的大度和關懷。她準備好好做一頓，特別做東東最愛的山粉圓子紅燒肉和油炸帶魚。

她買了魚、肉和蔬菜回家，看看牆上的掛鐘，時間還早，等那父子倆下山回家，可能要到下午兩三點。既然今天店鋪不營業，還是乘機出去找找運動鞋吧。

如春的父母有兩個兒子和兩個女兒，如春排行第三。全家靠父親的工資為生。她父親是家具廠的木匠，薪水微薄。如春從小養成了節儉的習慣。

嫁給陳安時，火柴廠效益還好，她和陳安除工資外，有時還能領到一點獎金或其他供應商用來抵債的蘋果、臘肉。好景不長，火柴廠每況愈下，只能發給職工七成工資、一半工資，然後倒閉。家裡的一切開銷，陳安不管不問，都是如春精打細算，買東西從來不敢大手大腳。

買鞋，當然是從最便宜的路邊地攤看起。她沒有看到與東東的運動鞋類似的，便到小店鋪一家家地看。有幾家的鞋看著相似，拿到手裡就知道是偽劣品──又重又硬，一只鞋能砸死人。

她又來到大商場，在兩家櫃檯看到了相似的鞋，品質也不錯，但沒有東東鞋上的對勾符號。她覺得「對勾」是個吉祥標誌，祝願孩子們考試答題正確。她又轉到另一個櫃檯，看到了一模一樣打對勾的鞋，眼睛一亮。她叫服務員拿給她看，鞋的品質似乎也一樣。她查看塞在鞋裡的價格牌，倒吸一口涼氣，一雙鞋五百九十元，比她在火柴廠兩個月的工資還高！

她怏怏地回到家。

朱東元和東東快回來了。她切菜、切魚、切肉，隨著下刀力度的增加，一個決心定型：她要買有對勾的運動鞋，小歡和小笑各一雙，現在就開始攢錢。

東元和兒子在門外就聞到了炸魚的香氣。桌上一盤金黃焦脆的帶魚在向東東招手，他像聽到召喚的燕子飛過來，歡呼著：「哇，有帶魚！」如春說：「你們去洗手，山粉圓子馬上就好。」

4

東元注意到，妻子總是把肉丸子或肉片、肉絲往他和東東碗裡夾，自己卻不吃一口。可即使她不吃，他感覺那些肉也不夠他和東東吃，好像沒吃幾口就完了。特別是肉丸子湯，肉丸子鮮嫩多汁，好吃是好吃，可青菜太多，丸子太小、太少，湯裡喝不出肉味。（中）