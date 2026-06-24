四大美女在一班（二八）

一隻胳膊骨折，幸好學校有骨傷科，當時就上了夾板，至少得戴一個月。腿傷輕一點，拄著拐杖能上廁所，飲食起居多靠睡她上鋪的車明瑤照顧。

金岩給憋壞了，剛能扔掉拐杖上街，就跑去找街道投訴。街道敷衍推託，她又找市政。為這事還專門花錢聘請了一位律師，起草了文件打官司。車明瑤勸她算了吧，賠不了多少錢。

金岩很淡定：「不為賠多少錢，是為了那個理。」她跟律師說了，可以不要賠償，但必須追訴市政的責任。街道的路燈必須裝全，並且要有專人管理，保證每晚都亮。黃綺麗說她沒事找事，全天下的事你管得過來嗎？金岩說：「我碰上哪件，就管哪件。」

一件事跑了大半年，最終庭外和解，所有的訴求都協商著滿足了，金岩一直盯著那一條街全裝上路燈才作罷。

路燈裝上了，山地車她卻不再騎了，給了一位老要出去做家教的同學。她改為開一輛吉普車來學校，說是她二哥淘汰的。吉普車成了我們班的「班車」，誰有急事忙事、接人送人或者要拉個大物件，都來找金岩。她開始還挺樂意幫忙，後來次數多了，不勝其煩，引誘著我們班幾個手癢難耐的男生考了駕照，誰要用車，自己去找「司機」。

帶大家出城去郊外野遊，是她最願意幹的事，出去玩她比誰都勁頭大。這時候就嫌車小了，連司機在內只能坐五人。約好要去的，誰也不肯放棄，准坐三人的後排經常結結實實塞進四個人。遠遠看見警察叔叔，金岩在前面喊「有敵情，快臥倒」，後面最瘦的那個趕緊俯下身，旁邊人拿一件衣服蓋上掩護。（二八）