繁霜（一五）
繁霜咬著筷子頭，「喔，我以前只是聽說在灣區，華人軟件工程師很多，沒想到是真的！對了，印度人多，還是中國人多？」
肖恩想了想，「差不多，看哪個部門了。」
繁霜不知道，IT領域還會因為部門不同而有工程師的不同。「創新的工作，華人工程師多；基本工作、不那麼技術性的，印度工程師多。」
繁霜笑了，眉眼彎彎，「那你們呢？」肖恩愣了一下，看著繁霜，「我是做純技術的。」繁霜垂下眼皮看著沸騰的火鍋，「他們的牛肉還真的很嫩！」撈起來一塊肉，輕輕晃了晃。肖恩臉上有些不明白，他們公司的工程師和牛肉有什麼關係。
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結束了和肖恩的約會，繁霜也要回去上班了。丈夫已經不再每天都要打電話了，即便繁霜打回去，丈夫也總是興致不高：「你還在休假？」「嗯，下周就開始上班了。」「那又要忙了？」「嗯。你呢？家裡一切都好吧？」「都好，就是熱！現在是越來越熱了，最近更是熱得很！」
「那你開空調了嗎？」「不開怎麼活？我說，你才離開一年，怎麼好像對家裡的情況都不知道了？」丈夫表情有些奇怪，好像突然就牙痛了。繁霜臉上一紅，「胡說！我只是看不到國內的新聞。」「不會吧？現在網路這麼發達，你不也說你們那邊那個什麼油管上什麼都有嗎？」繁霜撇一下嘴，「我哪有時間看那些亂七八糟的東西，工作一天，累都累死了！」
「你要注意身體！」
「你也是！最近還加班嗎？」
「不加班就被老闆裁了！」丈夫說著，臉上也顯出來疲憊和不耐煩。
繁霜眼睛裡突然又閃動起淚光來，「你不要跟老闆對著來，人在屋簷下，怎能不低頭？」說著，真的滴落了眼淚。（一五）
兩人先聊到灣區華人軟體工程師很多，接著比較印度人與中國人在不同部門的比例。繁霜還順勢追問肖恩是否屬於技術核心工作，帶出職場分工差異。 她認為較具創新性、技術含量高的工作多由華人工程師承擔，而較基礎、偏執行的工作則常見印度工程師。這反映出她對矽谷職場結構的初步觀察。 丈夫抱怨天氣炎熱、工作又因不加班就可能被裁，語氣疲憊又不耐。繁霜感受到他在國內的壓力與辛苦，也意識到自己對家中狀況了解有限，因此情緒潰堤。
精華 FAQ
兩人先聊到灣區華人軟體工程師很多，接著比較印度人與中國人在不同部門的比例。繁霜還順勢追問肖恩是否屬於技術核心工作，帶出職場分工差異。
她認為較具創新性、技術含量高的工作多由華人工程師承擔，而較基礎、偏執行的工作則常見印度工程師。這反映出她對矽谷職場結構的初步觀察。
丈夫抱怨天氣炎熱、工作又因不加班就可能被裁，語氣疲憊又不耐。繁霜感受到他在國內的壓力與辛苦，也意識到自己對家中狀況了解有限，因此情緒潰堤。
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