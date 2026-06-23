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美國的街名，許多像從植物圖鑑裡隨手翻出來的。什麼橡樹街、楓林路──他們住的那條街，英文叫Spicewood。

紅利第一次念這名字時直皺眉：「死派死伍德？」後來聽中文學校老師解釋，大概是「香料木」的意思。「那不如叫辣木街，」紅利一拍桌子，「夠接地氣吧！」於是，這名字就在華人 圈中叫開了。

辣木街很長，好幾排房子，後院又大得離譜，每家幾乎都有燒烤爐。街尾還長著幾棵mesquite樹，灰撲撲、歪斜斜，實在難看得很。可德州 人偏偏喜歡它。因為拿來熏BBQ，香。

紅利常說：「這樹跟人挺像，長得不好看，不代表沒用。」那時候，她正獨自拉扯兩個兒子──戴維和杰森。丈夫早年離家出走，據說是「尋找人生方向」。後來方向沒找到，人也徹底沒了消息。辣木街鄰居對此評價一致：「男人一說尋找自己，通常就是不想交房貸了。」

紅利沒空傷感。她白天工作、晚上做稅表，周末還去中文學校教中文，同時照顧年邁公婆。她就像是高速上的十八輪卡車，永遠轟隆隆往前開。

後來，街另一頭搬來一對母子。母親英子，瘦得厲害，很少說話。鄰居們後來才知道，她患有嚴重抑鬱症。兒子叫安德魯。

搬來第一天，杰森跑過去問：「你打遊戲嗎？」

安德魯點頭。

「你媽讓你玩嗎？」

安德魯搖頭。

杰森立刻露出「同病相憐」的表情。

三個男孩很快混熟。他們一起上中文學校、一起打網球、一起去湖邊釣魚，也一起去food bank做義工。

紅利教中文時，最頭疼的也是他們仨。

有次她問：「誰知道『萬里赴戎機』什麼意思？」

戴維舉手：「Uber long distance？」

全班笑翻。

紅利氣得直拍桌子，「你們以後回中國，連奶茶都點不了！」

可很多年後，他們雖然中文半生不熟，卻能在tablet上點著少糖微甜的「健康」奶茶……

辣木街最熱鬧的時候，總飄著BBQ的煙。mesquite木頭一點燃，空氣立刻有了燒烤味。紅利醃肉、英子切菜，三個男孩圍著烤爐偷吃。鄰居們則端著啤酒，發表人生哲學：「brisket跟人生一樣，得慢慢熏。」

紅利聽完，小聲對英子說：「他們只是不會控制火候而已。」

英子笑得直不起腰。那是她搬來後，第一次笑那麼大聲、那麼久。

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後來，時間還是把人慢慢沖散了。戴維去了休士頓做工程師，杰森搬去奧斯汀創業，安德魯留在了達拉斯。

剛開始，他們還會經常聯繫。後來漸漸只剩：

「改天聚。」

「最近太忙。」

「下次一定。」

成年人的友情，有時不是斷了，只是卡在工作、房貸、孩子和疲憊之間，慢慢沒了聲音。

辣木街也老了。有人搬走，有人賣房。曾經熱鬧的後院，開始長雜草。

紅利退休後住進了養老院。英子竟奇蹟般從抑鬱症裡走了出來，她後來讀了護理課程，成了養老院裡的看護。

命運像繞了個圈。年輕時，一個拚命照顧別人，一個連自己都照顧不好；老了以後，一個成了住戶，一個替人量血壓、發藥。

她倆是養老院裡為數不多的亞洲老人，因此總坐在一起。她們聊孩子、聊菜價，聊Costco的雞為什麼越來越小。當然最常聊的，還是辣木街往事……

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英子病了。

那年冬天，她查出肺癌。

安德魯在醫院停車場，發出一條群消息：

「我媽可能撐不了太久了。」

那是很多年來，他們第一次同時秒回。

三人再見時，彼此都愣了一下。

戴維胖了，杰森開始禿頭，安德魯眼角有了細紋。

誰都不像當年在球場瘋跑的男孩了。

可杰森開口第一句仍是：「你倆怎麼老成這樣？」

空氣一下鬆了。

後來幾天，他們輪流陪英子。

英子精神稍好時，只輕聲說：「想吃BBQ了。」

於是他們回到了辣木街。

他們的老房子，那台老燒烤爐依然在後院，安靜地等候著主人的歸來，居然也還沒壞。

mesquite木頭重新點燃時，煙慢慢升上冬天的天空。孩子們在院子裡瘋跑，妻子們坐在旁邊聊天。

紅利坐著輪椅，看著三個中年男人站在烤爐旁，一時間竟紅了眼眶。她忽然說：

「你們小時候，比現在吵多了。」

杰森笑，「現在輪到孩子們替我們吵了。」

英子裹著毯子，慢慢望向院角那幾棵歪歪扭扭的mesquite樹。過了很久，她輕聲說：「其實這樹，也沒那麼難看。」

沒人接話，因為大家忽然都明白了：年輕時，總以為人生該像橡樹一樣高大漂亮。後來才發現，很多人活著、活著，都成了mesquite。歪歪斜斜，滿身裂痕。

可真正熬過歲月的人，身體裡反而會留下煙火的香氣。夕陽慢慢落下去，辣木街又飄起了BBQ的煙。