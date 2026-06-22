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四大美女在一班（二六）

張幸
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後來三天兩頭見她濕著頭髮來吃早飯，便知道她又去游泳了。

下午沒有主課，她不是選修空手道、網球，就是自己去體育館攀岩，說現在當醫生最大的挑戰之一就是體力，醫生是最英年早逝的群體之一。雖然季風爭辯說咱們中醫不會、咱們女性不會，但還是慫恿另兩位美女跟金岩一起，變成體育系的常客。不過這仨美女僅選擇瑜伽、健美操、皮拉提斯這樣溫和的項目。金岩卻嫌學校體育館器械不夠多，跑到校外的健身館買了會員卡。她的體型雖然不魁梧，胳膊也不粗壯，但皮膚下一束一束的肌肉卻很硬實。

上課的時候，金岩經常既不帶書，也不帶本，挎著一個電腦包就進教室了。課堂授課全程用袖珍錄音機錄下來，筆記直接記在電腦上，打字劈里啪啦，速度極快。偶爾課堂上老師要求寫個小作業，金岩就得前後左右借筆、借紙。

我們有時開玩笑要她「表示、表示」，她狡黠地回答：請你吃Wa Pian吧。我們一頭霧水，不知Wa Pian是什麼好吃的，琢磨好久才弄懂是「瓦片」。要是我們受了金岩的恩惠，說要感謝她，她則端著架勢說：那就陪我喝兩盅。

金岩對功課不像車明瑤和季風那麼上心，得了「良」就挺高興。她說花那麼多時間得「優」不值得，能做事比會考試重要。她家學淵源，祖父除了私塾，沒上過別的學，看醫書無師自通。家裡人有啥小毛病，都是祖父給針灸、刮痧、開中藥方。她從小跟著祖父學過搭脈，什麼「五行相生相剋」、「陰陽對立統一」、「生命是臟腑、氣血、經絡和津液的運行」，早就知道，張口就來。

「那你抽菸喝酒剋什麼？」小妖精黃綺麗促狹地問，「剋壓力？剋焦慮？」（二六）

精華 FAQ

  • 她常去游泳，下午沒主課時也會選空手道、網球或攀岩，後來還嫌校內器械不足，另外辦了校外健身館會員卡，持續加強體能與肌力。

  • 她經常不帶書本，只挎電腦包進教室，課堂全程用袖珍錄音機錄音，筆記直接打在電腦裡；若老師臨時要寫作業，才會四處借筆借紙。

  • 她對成績不執著於追求『優』，拿到『良』就滿足，認為能做事比考試重要；同時她出身中醫世家，從小學搭脈，熟悉五行、陰陽與臟腑理論。

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