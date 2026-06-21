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世界盃／日本首度單場進4球 大勝突尼西亞取得晉級優勢

美伊從開戰到協議 中國獲得了哪些好處？

四大美女在一班（二五）

張幸
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開學一個月後，系裡臨時通知要去郊區的醫院參觀學習，要求每一位同學務必參加。班長派兩個男生，專門通知了不住校的金岩。

兩男生回來大呼小叫、手舞足蹈，連聲嚷嚷開了眼，說發現了金岩的身世，她居然是血統純正的滿清格格。說他們看見了金岩家的祖先畫像，個個穿著黃袍正襟危坐，要嘛是皇帝，要嘛是皇帝的兄弟、子侄們。至於是哪個皇帝，這兩小子說畫像題字的繁體字太多認不全，說不出哪怕一個諡號來。

他們說金岩家好多字畫，一捆捆的卷軸就裝了好幾個大紙箱，還有一些用泡泡膜包起來的花瓶、瓷器和桌屏等等，絕對都是骨董。我們個個瞪大眼，圍著問怎麼這麼巧，金岩家的祖先畫像和骨董都讓他倆看見了。他們說金岩在家裡打包搬家，骨董字畫要送到父親家，搬家車來以後，他倆還幫著搬了一些。

「她家那院子！我倆特意沿著圍牆，繞院子走了一圈，我勒個去，肯定比榮國府大──大有來路！不過一大半都歸國有了，正門掛著的牌子是好幾個單位。金岩家這邊算是邊門吧，也得有兩三進。」

有人後來問金岩本人她的家世，她不置可否，說都是些陳芝麻爛穀子，有什麼可說的。要是有人打趣叫她「格格」，她便拿腔拿調地喝令：「那你怎麼還不趕快跪下請安哪？」

說是格格，可女生宿舍換燈泡、修馬桶的事，都是金岩擼起袖子幹的。

天氣轉涼後，金岩正式搬到學校來住，我們才知道她是一位運動健將。早上我們睡眼惺忪去食堂，她頭髮濕漉漉、肩上搭著一塊大浴巾來打飯。我們問澡堂這麼早就開門了嗎？她說去游泳了。（二五）

精華 FAQ

  • 因為班上通知去醫院參觀時，兩名男生到金岩家轉了一圈，看到祖先畫像、字畫和疑似骨董，回來後便誇張宣稱她是滿清格格，消息很快在同學間傳開。

  • 他們說金岩家院子很大，沿圍牆繞一圈像大宅門，屋內還有成捆字畫、花瓶瓷器與桌屏等物品，加上祖先畫像穿黃袍，讓人覺得家世顯赫。

  • 金岩對家世不願多談，還會用玩笑回應別人稱她格格；但她平常會親自修燈換馬桶，搬到學校後又被發現是游泳健將，十分能幹。

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