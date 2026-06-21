「您二位再仔細想想。」小尤皺了皺眉，「等會兒司機休息，我們去行李艙翻翻。要是真找不著，明早的城市漫步就去不了了。我得帶你們去警察局開遺失證明，然後再去大使館 排隊補辦護照 。」

「尤導，」身後忽然響起一個突兀而焦慮的聲音，「明天其他人的行程不受影響吧？下午還是照常去羅浮宮 吧？」

小尤愣了兩秒，胡亂擦了一把額頭的汗才回答：「去，肯定去！大家放心，大部隊的行程絕不會受影響。明天上午有地接導遊帶你們走中軸線。我單獨打車帶費老師他們去辦證，辦完再和大家會合。」

聽到這個保證，後座傳來極其輕微的布料摩擦聲，像是一直緊繃的人終於長舒了一口氣，徹底放鬆地靠回了椅背上。阿歡和我，一時卻沒了站起來往前走的力氣。

我悄悄拿胳膊肘捅了捅阿歡，「要不……乾脆在微信上給小尤透個底？」

「別。」阿歡一把按住我的手機螢幕，果斷搖了搖頭，「文字根本掰扯不清，搞不好還容易打草驚蛇。得找個沒人的機會當面說。」

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司機打卡休息，大巴停在了一個簡易停靠點。

「十五分鐘，上廁所的抓緊！」小尤守著車門喊，「費老師，我們去開行李艙！」

我被阿歡拽下車活動筋骨。遙遙一看，男廁實在簡陋，就幾塊擋板遮掩，頭腳全露在外面。女廁倒是一個金屬屋，據說還帶全自動清洗功能。見大家都在排隊，我便也跟著去湊熱鬧。

費夫人剛一出來，紅燈就亮了，裡頭隨即傳出驚天動地的沖刷聲，足足兩分鐘才變綠。照這進度，排在末尾的我估計是懸了。

下一個團友出來，綠燈再次轉紅。我正猶豫要不要撤，小尤跑過來傳授「野路子」。（四）