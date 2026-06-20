情深回頭難（全文完）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 昌平在陽台午睡，連掃地機器人的噪音也不再影響他。

昌平在陽台午睡，連掃地機器人的噪音也不再影響他。 重點二： 他夢見自己回到童年考試場景，現實與夢境反覆交疊。

他夢見自己回到童年考試場景，現實與夢境反覆交疊。 重點三：秀妍來電關心，還替他訂來最愛的黃鱔飯和湯品。

過去總嫌棄掃地機器人聲音大，人不在家才讓它工作，現在居然在它的工作噪音中睡了過去。頭髮還濕著，對睡眠一點影響也沒有。旁邊小茶几上泡好的綠茶一口未喝，變涼了、變澀了。

秋天的黃昏氣溫宜人，哪怕只是半躺在陽台的懶人椅上，他也睡得舒坦。夢見自己變成了小學生，正在教室裡面考試，講台上的語文老師端著杯子在喝茶，窗外的蟬瘋了一樣叫個不停。他雖然睡著了，卻又還有一半意識清醒著，在心裡疑惑，都秋天了，怎麼會有蟬鳴？難道還有反季節的蟬不成？

他站起來，想看看蟬在窗外的哪棵樹上，哪裡看得見蟬！只看見了兩棵很高、很大的南洋杉直挺挺地豎在前面的空地上，像兩個忠誠的武將……又一會，感覺眼睛像鼓了起來般，腫脹得難受。

到底是在夢中，場景一下子切換到了小學的大禮堂裡面，身邊密密麻麻全都是跟他一樣大的小學生。頭頂上的燈全都開了，光線刺得他的眼睛很痛……一陣急促的鈴聲，把他從睡夢狀態徹底帶回到現實。他睜開眼睛，好一會才意識到，是自己的手機在響。手機在哪裡呢？在進門的玄關處。

秀妍打電話問他吃飯了沒有。他握著電話，幾秒後緩緩說：我不餓呀。秀妍在電話那頭笑了起來，說給他點了外賣，是他最喜歡的台山黃鱔飯，一會就送到。還有他同樣喜歡的芥菜鹹蛋湯，特意叮囑老闆多加了一只皮蛋。

第二天一早，秀妍和丈夫帶著孩子過來，請昌平飲早茶。秀妍教還未學會說話的孩子喊昌平「外公」。昌平愣了一下，笑道：我四十歲就做了外公，真是驚喜交加！（全文完）