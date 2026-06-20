圖／薛慧瑩

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿歡偷談方芳時誤觸導遊麥克風，差點在眾目睽睽下露餡。

阿歡偷談方芳時誤觸導遊麥克風，差點在眾目睽睽下露餡。 重點二： 他急中生智改口成想自由活動，才成功化解團友們的懷疑。

他急中生智改口成想自由活動，才成功化解團友們的懷疑。 重點三：方芳一路緊跟眾人搭公車與輕軌，讓兩人始終找不到通風報信機會。

衛兵穿著筆挺的制服，動作機械而精準：走到一頭，站定，一個清脆的靠腳，轉身，再走到另一頭。皮靴聲配合著那種目不斜視的威嚴感，讓我這個心裡揣著「驚天大案」的人，莫名感到一陣氣短。

就在這時，方芳轉過身，舉起手機去拍攝大公府的藍色大門，正好背對著我們。

「就是現在！」我低聲催促了一句。

我們迅速從高個子的費老師背後閃了出來。阿歡貓著腰，像個敏捷的影子一樣，蹭到了小尤身邊。他裝作對衛兵極感興趣的樣子，湊近小尤，一邊拚命使眼色，一邊壓低嗓音，用自以為極其隱蔽的氣聲嘀咕：「導遊，借一步說話。那個方芳…… 」

我們都忘了，小尤領口別著個無線講解麥克風，而阿歡湊過去的嘴巴，離那個小黑夾子只有不到十釐米。

所有團友都聽到了那個放大版的氣音，包括正舉著手機找角度的方芳。幾十道目光齊刷刷地盯住了阿歡。

阿歡後背猛地一僵，伸出去拉導遊袖子的手尷尬地懸在了半空中。但阿歡不愧是阿歡，這小子在關鍵時刻的求生慾和心理素質，簡直異於常人。他硬生生把臉上的驚恐憋了回去，不僅沒收回手，反而順勢在小尤的胳膊上重重拍了兩下，大聲說道：

「……那個，方芳是不是又要提前自由活動了？我就想問問，我和婷婷是不是也能自己去轉轉？老跟著大部隊，拍照都搶不到好位置。」

原來只是個想開溜的團友，大家頓時沒了興趣，轉回頭繼續看衛兵。方芳也無語地瞥了阿歡一眼，大概覺得這人很莫名其妙吧。

導遊哭笑不得地捂住麥克風：「你別急！等我講完這段，馬上就給大家留時間自由活動！」

阿歡裝模作樣地「哦」了一聲，退回到我身邊。他一邊假裝看風景，一邊從牙縫裡擠出一句：「我的媽呀……差點交代在這兒了。」

回到威廉二世騎馬的青銅雕像前，大部隊正式解散。阿歡拉著我，正準備趁亂繞到小尤身後，把剛才沒說完的驚天大瓜抖出來，卻見方芳直直地衝著我們走了過來。

我倒吸了一口涼氣，感覺背上的汗毛都立起來了。

「你們兩位，」方芳在我們面前站定，藏在大墨鏡後面的眼睛不動聲色地打量著我們，「有什麼特別安排嗎？」

她的語氣其實很平常，但在我們做賊心虛的耳朵裡，這簡直就是冷血殺手的挑戰！

「沒……沒，我們就隨便轉轉。」我緊張得結結巴巴，手都不知道該往哪兒放了。

阿歡不著痕跡地往前跨了半步，擋在我身側，硬著頭皮迎上她的目光，「我們想去坐公車。剛才導遊不是說了嘛，盧森堡的公共交通全國免費，對本國人免費，對外國人也免費。我們打算去薅個羊毛。你呢？有什麼大計畫？」

他特意把「大計畫」三個字咬得很重，帶著點反向試探的意味。

方芳微微皺了皺眉，顯然沒聽懂他的弦外之音。她低頭看了眼手機，躊躇了一下才說：「這裡物價挺高的……要不，我也去體驗一下免費公交吧。」

這下輪到我和阿歡傻眼了。這女人竟然要跟著我們？那去跟導遊通風報信的機會豈不是又泡湯了？

還沒等我們找藉口拒絕，費老師夫婦湊了上來：「你們去坐免費公車啊？我們也去！我還沒坐過不要錢的公車呢。」

費老師這一嗓子，立刻吸引了周圍一圈沒走遠的團友。

「免費公車怎麼坐？」

「我也去，反正閒著也是閒著！」

想要去「薅羊毛」的團友呼啦啦地聚到我們身邊，一時間竟有了點浩浩蕩蕩的架勢。小尤看著我們這支奇特的隊伍，一臉憋不住的笑：「免費就是香！我帶的團，到了盧森堡都得過把免費的癮。阿歡，看好大家哦！」

阿歡笑得比哭還難看。公車一靠站，他又只能戲精附體了。

「上車、上車，慢點啊，費老師！大家看，連個刷卡機都沒有，絕對免費！」看著他滿臉堆笑、實則內心慌得不行的憋屈樣，我真是哭笑不得。

大家都找了座位坐下，只有方芳拉著吊環站在過道中央，漫不經心地注視著上上下下的人群。她依然戴著耳機，偶爾還微微低頭說兩句。

我們巴不得早點擺脫她，可她就這麼跟著我們坐完公車又換輕軌，來來回回折騰了好幾趟，一步都沒掉隊。那居高臨下的樣子，倒有幾分像是在看管我們。

3

大巴重新上路，平穩地駛向此行的終點站巴黎。

我用胳膊肘瘋狂暗示阿歡。前方，囉嗦的小尤已經做完行程介紹，摘下耳麥正準備喝口水。時機完美。阿歡深吸了一口氣，雙手扶著前排椅背，站起身準備去向導遊「報警」。

「哎喲，我的老天爺！我們的護照不見了！」

費老師突然驚呼一聲，聲音大得整個車廂都晃了一晃。阿歡被這一嗓子嚇得腿一軟，直接跌坐回了座位上。

小尤立即衝了過來，我也趕緊起身幫忙。兩個隨身大包被翻了個底朝天，衣服裡外口袋、褲兜更是翻了又翻，連座椅底下的縫隙都趴著看過了，結果一無所獲。

「會不會塞在大行李箱裡了？」我胡亂猜測道。

費夫人搖頭苦笑：「我們習慣貼身放的。」（三）