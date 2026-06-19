四大美女在一班（二三）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 車明瑤透露丈夫每年都回來兩三次，打破同學誤會。

車明瑤透露丈夫每年都回來兩三次，打破同學誤會。 重點二： 班上同學原以為她像王寶釧守候多年，其實並非如此。

班上同學原以為她像王寶釧守候多年，其實並非如此。 重點三：文章強調四大美女比同學更聰明能幹，也更懂生活。

她說，除了專業書，東西都不要了。在這喜洋洋的氣氛下，終於有人敢跟車明瑤開玩笑了：「這麼多年沒見他來看你，我們都以為你要變成王寶釧了！」

「怎麼沒來？每年都來兩三回。」車明瑤長髮在腦後挽了一個髻子，用一根圓珠筆別住，額前、耳邊都是散落的碎髮綹，忙得滿面塵灰、臉頰淌汗，指揮著我們搬東西，還能抽空回一句：「難道他每次回來，我都得敲鑼打鼓、昭告天下？」

是我們錯了。我們有眼無珠，看錯了車明瑤，也沒有真正看清她的丈夫。我們不得不承認，我們班這四大美女，我們多數時候只看到她們的外在，卻從來沒有全面、深入地認識她們的內心。而且，我們一直沒意識到，她們比我們更聰明、更能幹，對生活有更多的渴望，對現實有更強的適應力。

我們自愧不如。

4 家天下格格

碩士學位授予典禮那天，金岩穿一身淡藍色的短袖小西裝。我很少看到西裝有那樣的穿法，輕薄涼爽的面料、時尚簡潔的設計，上衣短小合身、長褲挺括俐落。上裝沒繫釦，裡面是一件V領的白T恤。脖子光溜溜，有一條項鍊就好看了──我突然想到，從來沒見過金岩穿西裝，也從沒見她戴任何首飾。

穿西裝的金岩跟三年前入學時相比，像是變了一個人。

金岩總有些跟人不一樣的地方，比如那天在禮堂，沒有空調，人人都嫌熱，黃綺麗一刻不停拿著檀香扇扇風，金岩卻沒事人一樣。院長講話時，我坐在金岩和季風中間，左邊季風像一個小火爐，一直向我進行熱輻射。右邊的金岩像一個青花瓷的花瓶，不小心碰到她胳膊，竟感覺一絲涼意。（二三）