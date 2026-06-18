圖／薛慧瑩

AI重點 文章重點整理： 重點一： 一對從加拿大來的新人遲到趕上西歐拼團大巴。

一對從加拿大來的新人遲到趕上西歐拼團大巴。 重點二： 團友多來自英美加等地，彼此初見卻相當友善熱絡。

團友多來自英美加等地，彼此初見卻相當友善熱絡。 重點三：導遊小尤介紹本團走不回頭路，德國一路玩到法國。

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小尤把定位發過來時，我們已在街角的麥當勞 門口，傻傻等了八分鐘。

同一條街，居然開了兩家麥當勞！阿歡拽起我的胳膊就跑，連行李箱都差點落下。他那兩條腿倒騰得飛快，嘴裡還不停地碎碎念著。看他那副急於找補的架勢，彷彿小尤已經沉著臉站在跟前，滿車人正等著看我們怎麼解釋遲到。

其實，阿歡大可不必這麼草木皆兵。事實證明，我們這次拼團的團友，遠比想像中要友好得多。

等我們倆氣喘吁吁地踏上大巴時，全車人確實熱情地朝我們行了個「注目禮」，但眼神裡多是善意的打量。前排的位置已經坐得七七八八，我倆只好灰溜溜地穿過過道，在車廂後排找了兩個空位坐下來。

「哎喲，你們就是從加拿大 來度蜜月的新婚夫婦啊？」屁股剛挨著座椅，前排的老夫婦就轉過頭來和我們打招呼。

「是啊、是啊。」阿歡憨笑著撓了撓頭，順勢在底下悄悄握住了我的手。「實在是對不住，今早剛落地的航班。我們從機場急急忙忙趕過來，結果還找錯了集合點，讓大家久等了。」

「嗨，多大點事兒！度蜜月嘛，就是要這種兵荒馬亂的經歷才難忘！」過道左手邊的中年女子笑著接過了話茬，「我們也是今早到的航班，從紐約飛過來的。」

和她同座的那位也笑吟吟地看著我們，兩人年齡差不多，氣質和打扮都透著一股默契。我的視線在她倆臉上來回遛達了一圈，忍不住搭了腔：「兩位是親姊妹吧？」

「我們是比親姊妹還親的老閨密，」裡座的那位笑著說，「我倆一塊兒跳廣場舞都十幾年啦！」

「巧了，我夫人也愛跳廣場舞。」前座的老先生也笑了起來。他轉過身，自我介紹姓費，是來自倫敦的退休教師。

「倫敦過來多方便，您二位肯定不是第一次來西歐吧？」姊妹花中的一位接話道。

「跟團還是頭一回。」費夫人說，「年紀大了，出來玩還是跟團省心。」

大家正聊著，街道對面忽然停下一輛黑色轎車，導遊小尤立刻迎了上去。

「看來我倆還不是最遲的。」阿歡趴過來看向窗外，「哇，是輛賓士計程車。」

「我們的大巴也是賓士。」我咂了咂嘴，指了指前頭螢幕上的三叉星標。

「在德國嘛，不稀奇。」費老師笑著搭腔，「我還見過賓士的警車和消防車呢，甚至連垃圾清運車都是這牌子。」

這時計程車後座的門打開了，下來一個金髮飄飄的女子。她穿著一件及膝的黑白格子風衣，戴了一副能遮住大半張臉的復古墨鏡。

司機繞到後備廂，將她的行李依次搬到路沿：兩個巨大的藍色箱子、一個同色的登機箱、一個厚實的登山包，胸前還斜挎著個包。

箱包眾多，她拖著它們走過來的步伐依然不慌不忙。風衣隨著她的走動微微翻飛，帶出一股生人勿近的清冷。

我湊近阿歡低聲說：「看著像個老外，怎麼混進我們華人團了？」

「你發現沒有，」阿歡也壓低聲音，「她風衣底下露出來的那截裙子，跟你那條是同款。難道老外也逛淘寶？」

這傢伙，關注點跟我完全不在一個頻道。我沒好氣地用力捶了他一下。

隨著最後一名乘客落坐，大巴平穩地滑出車位。前排導遊座上的小尤打開麥克風，清了清嗓子：

「喂、喂，後面能聽清嗎？好嘞！各位團友，早上好！」小尤充滿活力的聲音蓋過了引擎低鳴，「歡迎來到歐洲！我是導遊小尤。接下來的行程，由我為大家保駕護航。」

他站起身，揚了揚手裡的名單，笑咪咪地說：「我們這個團是典型的散客拼團，團友們有從英、美、加飛來的，也有從中國國內趕來的。大家最後在這輛車上勝利會師，這緣分少說也修了八百年！」

車廂裡響起一陣會心的笑聲，前座的費老師樂呵呵地不住點頭。

「趁大家精神頭正足，我交代一下這次的硬核路線。」小尤面朝大家，用手在半空中畫了個圈，「大家以前報團，可能經常遇到那種『環狀行程』。也就是畫個大圈，從哪兒出發，最後一天還得回到哪兒。但我們這次不一樣，我們走的是一條『不走回頭路』的單向線！」

「這就叫『不走尋常路』。」前排的一位大叔笑著接話，引得周圍幾個人跟著笑了起來。

「沒錯！」小尤順勢揮手指向前方，「我們從德國出發，橫穿荷蘭、比利時、盧森堡，最後抵達法國。巴黎遊程結束後，我們就地散團。這就意味著，我們不會把時間浪費在返程的高速公路上！所以接下來的幾天，請各位繫好安全帶，把倒時差的睏勁都收一收，我們的西歐之旅，現在正式開始！」

歡快的掌聲和詢問聲在大巴裡響起。一片嘈雜中，我敏銳地捕捉到後座傳來的動靜，那個戴墨鏡的女子正在低聲打電話。雖然聽不清內容，但我驚訝地發現，她講的竟是極其流利的中文。

看來我確實誤判了。不過，我可不想向阿歡承認自己眼拙，於是明智地保持了緘默。

大巴在羅馬廣場停穩，小尤揮舞著彩旗領大家下車，一邊走、一邊講解：「在歐洲，很少有地方像法蘭克福這樣，前一秒還是直插雲霄的摩天大樓，一個轉彎，視野裡又撞進色彩斑斕的傳統木架房。這是一座從二戰廢墟裡重生的城市…… 」（一）