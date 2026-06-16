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情深回頭難（五）

李東文
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：昌平回憶山中露營往事，獨自過夜也準備周全。
  • 重點二：陶瓷廠因環保搬遷山區，昌平選擇跟隨工廠留下。
  • 重點三：秀妍畢業後暗訪昌平，卻撞見他與陌生女子同行。

他記得最美好的一個夜晚是，一位在酒廠上班的小夥子帶了些小瓶裝的樣板酒，有人帶了吉他、口琴，大家慢慢地喝酒、唱歌、跳舞、聊天，枕著滿天星辰進入夢鄉，到第二天太陽老高、老高被曬醒。有時約不到人，他就自己去，慢慢地搭好帳篷，在帳篷周圍灑一圈硫磺粉，以防止夜晚有蛇過來，借他的身體取暖。周邊有枯樹枝的話，就去撿些枯樹枝，生火燒水煮吃的，沒有就用罐裝的天燃氣。

朋友問他，一個人在黑漆漆的山上過夜，害怕不害怕。他說：我枕頭下壓著匕首，枕邊放著胡椒噴霧，小動物來犯，我用匕首幹死牠，熊和野豬這些大傢伙，用噴霧嚇走。對方說：噢，你想得還挺周全。他說：可不是，如果持槍合法，我還要帶兩把槍進山，看哪個野獸敢來送死！他說得惡狠狠的，好像真有本事殺死熊和野豬似的。

由於環保的緣故，陶瓷廠要從城市搬到兩百公里外的山區，不願意去新廠區做事的會得遣散補償金。姚若薇鼓動昌平拿錢，學她的樣子開店做老闆。昌平笑笑，說：我是搞技術的，從一而終，絕對不轉行。

他隨工廠一起搬進了大山，住在工廠提供的宿舍，彷彿回到了單身時期，一個人吃飽，全家不餓。

轉眼秀妍大學畢業了。上班之前，她跟姚若薇借車，說跟同學去海邊玩兩天，其實是單獨一個人，開車去山裡探望昌平。在過去的九年中，昌平就是她心中的父親。她從親生父親手上得到撫養費，從昌平身上得到了愛。

她事先沒有通知昌平，到達工廠門口，剛好遇見工人們下班，三三兩兩從車間向著宿舍的方向走去。她坐在車裡，正想打電話給昌平，看見昌平從遠處騎著輛小電驢過來，後座上有個女人，樹懶一樣貼在他的身上，一頭柔順的秀髮隨風飛揚。（五）

精華 FAQ

  • 他會先搭好帳篷，再在周圍灑一圈硫磺粉防蛇，枕頭下壓匕首、枕邊放胡椒噴霧，還會撿枯枝生火，整套做法相當周全。

  • 工廠因環保因素遷往兩百公里外的山區，不願跟去的人可領遣散補償金；但昌平自認是搞技術的，堅持從一而終，於是跟著工廠搬遷。

  • 秀妍大學畢業後，想在上班前去探望把昌平當作父親的人；她沒先通知對方，卻在工廠門口看見昌平騎車載著一名長髮女子回宿舍。

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