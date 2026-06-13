我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX蜜月行情遇上Fed新局 股市下周迎兩大考驗

NBA／14年心結解開 安東尼澄清「對立」傳聞：從沒忌妒過林書豪

度假（八）

水影
聽新聞
test
0:00 /0:00

無人相伴的寂寞。人生的路上煢煢獨行，形單影隻，又如何不是寂寞。

無法相愛的寂寞。相愛的人無法在一起，是心靈無法排遣的寂寞。寂寞是因為思念誰。

「唉，寂寞……」他微微蹙眉，心裡暗潮湧動。他知道，謝玲玉已經像一顆種子一樣，在他的心裡生了根。她對於他的理解和欣賞，解開了他無人知音的寂寞，可是又給他添了一份感情的寂寞。他喜歡謝玲玉，他已經很久沒有過這樣的感覺了。

他和顧瑤是相親認識的，顧瑤漂亮開朗，起初他也是喜歡的，但是後來發覺他們很少有真正的思想交流。像謝玲玉這樣，能在精神上與他並肩而行的人，他從未遇到過。

隔壁傳來激烈的床搖動的聲音，伴隨著壓抑而急促的呻吟，他的心裡掠過一種說不清的異樣感覺。

他看了一眼正在為明天回家收拾行李的顧瑤。顧瑤還是很漂亮，少婦的風韻比初見時更有女人味。她麻利地將衣櫥裡的衣服摺疊，然後整齊地碼進箱子裡。

楊曉林想，他們這個家確實也全靠顧瑤操持，使得他得以安心讀書寫作。而謝玲玉家裡，顯然也是李進包攬了瑣碎的家事。

假若……這個念頭剛冒出來，他就自己苦笑了一下。假若他和謝玲玉在一起，精神世界或許極為豐盛，但鍋碗瓢盆、柴米油鹽，恐怕得有別人來打理了。另外還有孩子、還有責任……

想到這裡，他長長地嘆了一口氣。

6

清晨的陽光從落地窗傾瀉而入，窗外的大海泛起一層柔和的藍。海面微微起伏，點點金光隨著海浪閃爍、跳動，如無數翻滾的碎金。

兩家人圍坐在餐桌前，這是他們在度假屋的最後一頓早餐。吃完早餐，他們就要告別大海，開車回家。（八）

上一則

英國普普藝術大師霍克尼辭世 享壽88歲

延伸閱讀

養老不如養心

養老不如養心
故人辭（一）

故人辭（一）
相聚在冬天來臨之前（二）

相聚在冬天來臨之前（二）
煮湯的人

煮湯的人

熱門新聞

老來何處安身

2026-06-08 02:00
「國立台灣博物館南門園區」內的樟樹。

樟風細語

2026-06-07 02:00

一封遲來的家書

2026-06-08 02:00

更新我的台北地圖

2026-06-07 02:00

皇后區的精神病院

2026-06-06 02:00

婚姻顧問的建議

2026-06-09 02:00

超人氣

更多 >
好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找
川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗
不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣

不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣
前五星級飯店員工曝內幕 房內「1物品」絕對不用：非常髒

前五星級飯店員工曝內幕 房內「1物品」絕對不用：非常髒
德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡

德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡