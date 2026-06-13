無人相伴的寂寞。人生的路上煢煢獨行，形單影隻，又如何不是寂寞。

無法相愛的寂寞。相愛的人無法在一起，是心靈無法排遣的寂寞。寂寞是因為思念誰。

「唉，寂寞……」他微微蹙眉，心裡暗潮湧動。他知道，謝玲玉已經像一顆種子一樣，在他的心裡生了根。她對於他的理解和欣賞，解開了他無人知音的寂寞，可是又給他添了一份感情的寂寞。他喜歡謝玲玉，他已經很久沒有過這樣的感覺了。

他和顧瑤是相親認識的，顧瑤漂亮開朗，起初他也是喜歡的，但是後來發覺他們很少有真正的思想交流。像謝玲玉這樣，能在精神上與他並肩而行的人，他從未遇到過。

隔壁傳來激烈的床搖動的聲音，伴隨著壓抑而急促的呻吟，他的心裡掠過一種說不清的異樣感覺。

他看了一眼正在為明天回家收拾行李的顧瑤。顧瑤還是很漂亮，少婦的風韻比初見時更有女人味。她麻利地將衣櫥裡的衣服摺疊，然後整齊地碼進箱子裡。

楊曉林想，他們這個家確實也全靠顧瑤操持，使得他得以安心讀書寫作。而謝玲玉家裡，顯然也是李進包攬了瑣碎的家事。

假若……這個念頭剛冒出來，他就自己苦笑了一下。假若他和謝玲玉在一起，精神世界或許極為豐盛，但鍋碗瓢盆、柴米油鹽，恐怕得有別人來打理了。另外還有孩子、還有責任……

想到這裡，他長長地嘆了一口氣。

6

清晨的陽光從落地窗傾瀉而入，窗外的大海泛起一層柔和的藍。海面微微起伏，點點金光隨著海浪閃爍、跳動，如無數翻滾的碎金。

兩家人圍坐在餐桌前，這是他們在度假屋的最後一頓早餐。吃完早餐，他們就要告別大海，開車回家。（八）