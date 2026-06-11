四大美女在一班（一五）

她是我們班四大美女裡年齡最大的，三十歲才來讀研。按常理看，她大概是大學畢業後工作了七、八年，卻在本該結婚、生子的年齡回到學校。不像我們班另外三位美女背景分明，車明瑤的過去無人知曉，她家裡幾口人、以前讀哪個大學、學什麼專業、做過什麼工作……她從來沒提起過。甚至連她來自哪個城市，大家都不甚清楚，只知道她是東北人。

她一張口，那東北大碴子味的普通話就暴露了身分：「幹啥」她說「幹哈」、「取東西」她說「搝（qiu）東西」，跟國際舞台上的東北名模一樣──相貌美如天仙，說話特接地氣。

車明瑤的德行極好，做人周到、做事穩重，方方面面表現優秀卻又不張揚，是古典淑女與現代熟女完美結合的典範，被我們戲稱為「國寶」。系裡的男生誰沒吃過她請的飯？誰沒被她幫過大大小小的忙？誰沒有收過她各式各樣的小禮物？她做這些從來不顯山露水，都是像個大姊姊，招呼一聲，帶著我們一幫一群出去逛街遊玩，走在街上買個冷飲、訂個快餐，自然而然遞過來。

要是下飯館，她總是悄無聲息地先去付帳。萬一我們誰要是搶著買單，她也不理論，笑笑隨我們去。看誰缺什麼日用品，她來男生宿舍就順便帶過來；看見有促銷賣運動襪、T恤衫，她一買一大包，見者有分……總之，她就像個從天而降的「神仙姊姊」，把我們一眾男生當成弟弟來照顧，且從來不讓我們有負擔，笑著安撫：放心吧，不讓你付錢，也不用你回請。

在校園裡，女生們多背雙肩包，有課本、筆記本和飯盒一大嘟嚕東西要帶。（一五）