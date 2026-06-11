她是個直接的人，便問道：「你們一起看的電影？」

謝玲玉敏感地察覺到顧瑤的猜疑，連忙解釋道：「我們是後來在影廳裡遇到的，沒想到會看同一場電影。」

楊曉林和謝玲玉出現之前，顧瑤和李進也有過一番談話。

「你們家孩子好像都是你管？」顧瑤問道。

「我喜歡孩子，也好動。玲玉好靜，喜歡坐那兒讀讀寫寫。」

「我們家也是，曉林也總是坐那兒讀讀寫寫，家裡的事都得我管。」顧瑤的聲音帶著一絲怨艾。

「你是一個好妻子、好媽媽，是最頂級的好女人。」李進由衷地讚道，接著他又安慰道：「他們都喜歡寫字。可能夫妻就得這麼互補吧。」

顧瑤被李進誇獎得很受用。她的心裡閃過一個念頭：假若曉林可以像李進這樣勤快、顧家、能幹、豁達、理解，自己該有多快樂……

隨後，她就看見楊曉林和謝玲玉一起走了過來。兩人的臉上都帶著光，楊曉林那種愉悅而溫柔的笑容，她已經很久沒有在他臉上見過了。

他們一起回家，李進和謝玲玉走在後面。李進的目光不由自主地落在顧瑤身上，她的長髮隨著步伐輕輕搖曳，與她臀部的擺動彼此呼應，像是富有韻律的曲線，呈現出一種近乎藝術的對稱與吸引力。

5

謝玲玉又捧起那本《挪威的森林》。她看到書中一段加註的話：「哪裡會有人喜歡孤獨，不過是不喜歡失望罷了。」楊曉林在書頁邊上寫著：「精闢！哪裡會有人喜歡孤獨，不過是知音難求。」

她忽然想起今天楊曉林說的那句：「跟你有那麼多相同的想法，這麼多年第一次遇見，太難得了！」一股溫熱的感覺悄然湧上心口。（六）