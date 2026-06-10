我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

度假（五）

水影
聽新聞
test
0:00 /0:00

他在黑暗中忽然瞥見一個熟悉的身影，正是謝玲玉。他們並沒有約好，卻不約而同選擇了同一部電影。楊曉林心中掠過一絲欣喜。他挪到她身旁坐下，謝玲玉看見他，也是一臉驚喜：「你也來看這個？」

這是一部向巴黎舊時光致敬的影片。每到午夜，就會有一輛馬車將男主送回黃金年代的巴黎，在那裡他遇見了海明威、畢卡索、艾略特等才氣縱橫的大師，與他們推杯換盞、把酒言歡，漫步巴黎、談笑風生。那是一個名流薈萃的年代，一個流光溢彩的年代。

走出劇場時，他們的眼睛裡都放著光。「太美了，這部電影滿足了我對巴黎的所有幻想。」謝玲玉激動地說。

「對，就是這個感覺！」楊曉林又一次驚嘆謝玲玉完全說出了自己心裡的想法。他想起影片開頭的那個問題，便問：「你喜歡雨中的城市嗎？」

謝玲玉說：「我在國內的時候很喜歡在雨中漫步，雨一落下來，城市就變得朦朧，綠意也更深了。到了美國，生活節奏變得匆匆忙忙，最近幾年開始寫博客，才又有了欣賞雨中城市的心情。」

「我也是，喜歡雨中的朦朧，有一種讓人做夢的意境。」他頓了頓，又說：「真有意思，跟你有那麼多相同的想法，這麼多年還是第一次遇見，太難得了。」

謝玲玉心中微微一震，她何嘗不是這樣覺得？跟楊曉林在一起的感覺，是她從未有過的，幾乎可以用「靈魂知己」來形容。

兩人聊得投機，但很快就不得不停下來，因為看見了站在影院大廳裡的顧瑤、李進和孩子們。

顧瑤看見兩人並肩走過來，心裡湧起一種怪異的感覺。（五）

畢卡索

上一則

你不知道的端午節 國寶龍舟畫證明宋朝就有花式跳水 文人寫離騷好療癒

下一則

「植物醫生」潘顯柔 駐點桃園觀音區、當農友堅實後盾

延伸閱讀

故人辭（一）

故人辭（一）
晚年餘暉

晚年餘暉
相聚在冬天來臨之前（一）

相聚在冬天來臨之前（一）
故人辭（三）

故人辭（三）

熱門新聞

「國立台灣博物館南門園區」內的樟樹。

樟風細語

2026-06-07 02:00

老來何處安身

2026-06-08 02:00
圖／123RF

席散茶未涼

2026-06-03 02:00
波里斯-古德諾夫肖像，畫家佚名。（取材自Wikipedia）

新沙皇和假王子

2026-06-05 02:00

點餐的困惑

2026-06-05 02:00

皇后區的精神病院

2026-06-06 02:00

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊