他在黑暗中忽然瞥見一個熟悉的身影，正是謝玲玉。他們並沒有約好，卻不約而同選擇了同一部電影。楊曉林心中掠過一絲欣喜。他挪到她身旁坐下，謝玲玉看見他，也是一臉驚喜：「你也來看這個？」

這是一部向巴黎舊時光致敬的影片。每到午夜，就會有一輛馬車將男主送回黃金年代的巴黎，在那裡他遇見了海明威、畢卡索 、艾略特等才氣縱橫的大師，與他們推杯換盞、把酒言歡，漫步巴黎、談笑風生。那是一個名流薈萃的年代，一個流光溢彩的年代。

走出劇場時，他們的眼睛裡都放著光。「太美了，這部電影滿足了我對巴黎的所有幻想。」謝玲玉激動地說。

「對，就是這個感覺！」楊曉林又一次驚嘆謝玲玉完全說出了自己心裡的想法。他想起影片開頭的那個問題，便問：「你喜歡雨中的城市嗎？」

謝玲玉說：「我在國內的時候很喜歡在雨中漫步，雨一落下來，城市就變得朦朧，綠意也更深了。到了美國，生活節奏變得匆匆忙忙，最近幾年開始寫博客，才又有了欣賞雨中城市的心情。」

「我也是，喜歡雨中的朦朧，有一種讓人做夢的意境。」他頓了頓，又說：「真有意思，跟你有那麼多相同的想法，這麼多年還是第一次遇見，太難得了。」

謝玲玉心中微微一震，她何嘗不是這樣覺得？跟楊曉林在一起的感覺，是她從未有過的，幾乎可以用「靈魂知己」來形容。

兩人聊得投機，但很快就不得不停下來，因為看見了站在影院大廳裡的顧瑤、李進和孩子們。

顧瑤看見兩人並肩走過來，心裡湧起一種怪異的感覺。（五）