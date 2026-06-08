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港媒：中共5月底神秘高層會議 可能涉人事安排

四大美女在一班（一二）

張幸
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以前黃綺麗學習成績雖不怎麼樣，戀愛的成績卻頗為豐厚。幼師、護理班都是女生，但找她的男孩不知從哪兒冒出來的，前仆後繼從沒間斷過，天天在校門口等她的，為她打架頭破血流的……換了一茬又一茬。那些人有一個共同的特點，就是長得帥──她各個不同審美階段所定義的帥。

說實話，沒一個是她真心瞧得上的，直到世界亞軍出現，她才真正談了一回戀愛，吃鹹菜也覺得香了。這一件事沒靠家裡幫忙，本以為能在老爸、老媽、小兄長面前揚眉吐氣。但是，經歷過所謂的人生風風雨雨，黃綺麗終於成熟了，知道什麼是成年人理智的選擇，也知道自己將來會走什麼路、過什麼生活，才不會逞一時意氣之快，一輩子卑微地為別人喝稀飯、吃鹹菜。

所以，當家裡給介紹有志青年時，黃綺麗看見對方與自家住在同一城市，門戶相當、學歷亮眼、儀表堂堂，年齡稍長，知道這才是符合她標準的美滿家庭的配置。黃綺麗小妖精的腦袋瓜做出了符合世俗價值觀的決定，一點都不去想什麼雄心壯志、揚眉吐氣。只是，這麼快、這麼輕易地就要塵埃落定地進入婚姻，黃綺麗終歸有些不情不願、不明不白的不甘心。

黃綺麗訂婚後，心理上出現反常，雖然她平時愛擠兌人，但那一陣子特別「作」。有男生聯繫婦產科的工作，她冷嘲熱諷，說你們男生去婦科工作，小心以後性冷淡。

男生跟女朋友出去約會，她撇嘴：就你倆，鳳凰男和孔雀女，肯定成不了。

與其他三位美女的關係時好時壞，要嘛跟季風說車明瑤太招搖、要嘛跟車明瑤說金岩愛擺闊、要嘛跟金岩說季風好吹牛……（一二）

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