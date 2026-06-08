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「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

港媒：中共5月底神秘高層會議 可能涉人事安排

AI湯瑪斯（全文完）

韓秀
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張瑜好奇道：「你還懂得園藝？」

萊雅微笑道：「我的父母忙完了診所的事情，喜歡整理花園，累積了一些經驗。我也常常在園中幫忙，稍稍學到了一些。」

喝茶聊天的時候，張瑜知道，小瑜與萊雅已經同學四年。萊雅的父親是眼外科醫生，有自己的診所，母親也在診所工作；萊雅是他們唯一的孩子。

家有喜事，家有嬌客，三、五天的日子飛快過去了。這一天，小瑜整理了一個背包的簡單衣物，手裡拎著一袋精緻盒裝「日月潭紅茶」做為伴手禮，前往十英里之遙，萊雅父母的家。

站在車道上，為兩個孩子送行。張瑜注意到，小瑜為萊雅開了車門，待女孩坐穩，這才輕輕關緊車門。萊雅繫上安全帶，馬上搖下車窗，再次對著張瑜微笑，揮著手說：「See you soon.」

很快會再見面，那就太好了啊。張瑜揮著手，滿心歡喜。

金眼科、銀外科……張瑜一邊走進自家大門，一邊忖道。

房內一片寂靜。張瑜卻不覺冷清，只覺得，兩個孩子留下來的是祥和、是溫馨，眼睛便有些濕濕的。這幾天，忙來忙去，沒有時間玩「箭頭」遊戲，便打開平板電腦玩將起來。眼明手快，迅捷果斷地順利解開了一團亂麻，得了一個大大的「讚」。

瞬間，想念起那個親切的男中音，想念起AI湯瑪斯的忠告。好些日子了，自己沒有撥打那個有著五個七的電話號碼了……

張瑜驚訝地發現，手機的通訊錄裡沒有了這個號碼。而且，自己也完全忘記了這個號碼到底是怎樣排列的，二加五、三加四、三七二十八……

與此同時，似乎聽到了那個悅耳的男中音，帶著笑意，在不遠處，親切地響起：「你還好吧？張先生……」

「我很好，實在是，好得不能再好了。謝謝您……」張瑜喃喃地說道，歡喜的淚水一滴滴滾落下來。（全文完）

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