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1. 曖昧

曖昧是愛情最初的階段。愛在曖昧不明時最美麗，美在朦朧、美在心動、美在期盼、美在距離。

有的曖昧，延續很長、很久，一直就只停留在曖昧的階段，比朋友多一點、比愛情少一點。這種情況，大多是因為種種無奈，或者是使君有婦、或者是羅敷有夫，或者是其他的限制，知道沒有可能，又捨不得放手。

曖昧是朦朧中的愛，一半是甜、一半是酸。

2. 婚外戀

婚外戀有兩類，一類是尋求刺激、一類是情不自禁。

尋求刺激者尋找心跳的感覺。人到中年了，有了中年危機，為了最後感覺一下青春的滋味，再激情一次。

情不自禁者在猝不及防中墮入情網。愛情忽然就來臨了，無法抗拒、無法逃避，心動的感覺太美、太銷魂，情難自禁。

出軌是刺激的、誘人的，可它所要交換的，往往是生活原本的秩序與安穩。你，付得起這個代價嗎？

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楊曉林的心急劇地跳了起來：沒想到謝玲玉這麼通透、這麼有思想。更難得的是，她的想法跟自己完全同頻。

他望了一眼不遠處的謝玲玉，她也坐在那裡垂釣。海風吹拂起她的短髮，她有一種跟顧瑤完全不同的美，安靜知性。

釣竿微微被拉動了一下，楊曉林趕忙放回手機，雙手拿住釣竿，往上一挑，一條大魚躍出水面。

「哇，你釣到魚了！」謝玲玉驚喜地跑了過來，讚道：「你釣魚水準真不錯，我好像不行。」

顧瑤和李進帶著孩子們在橋下抓螃蟹，也傳來一陣歡呼聲：「哇，好多螃蟹！」

「我覺著抓螃蟹比釣魚容易，我們這是大豐收了！」顧瑤開心地說。

李進拿起一把尺子量螃蟹，太小的又放回海裡。

傍晚的時候，他們帶著十多隻螃蟹、一條大魚滿載而歸。回到住處，李進洗煮螃蟹、顧瑤處理魚，兩個人在廚房裡忙得不亦樂乎。度假以來，一直都是顧瑤和李進做晚飯。兩個人倒也是有說有笑，默契十足，對對方的廚藝都大為欣賞。

一大盤紅彤彤的螃蟹、一條紅燒大鱸魚，顧瑤又做了一盆清爽的炒西蘭花。大家圍坐一桌，食材新鮮，自是味道極好，讚嘆聲不斷。

顧瑤忽然好奇地問道：「玲玉會做飯嗎？」

「當然會了，就是我上班的地方遠、回家遲，所以李進做得多。」謝玲玉當即為自己辯解。

「那麼我們是否有幸嘗嘗玲玉的手藝？」楊曉林笑望著謝玲玉。

「好，明天晚上我來做。」謝玲玉微微沉吟，滿口答應。

謝玲玉想起楊曉林說過很想念江南美食，便決定做蟹殼黃。楊曉林告訴過她，顧瑤是生長在北方的南方人，雖然南北飲食都會一些，但做不出江南小吃的細膩。

海邊沒什麼中國超市，買不到合適的食材，否則她會有更多選擇。謝玲玉雖然以前廚藝不佳，但近幾年在網上寫博客，也在網上學了幾款美食，多是麵食點心。

下午，謝玲玉一個人在廚房忙碌，李進要幫忙，她說不用。她心裡暗想，這是她的一番心意，她不想有別人插手。好在她買了現成的酥皮，簡化了一半的工作量。

她精心製作了內餡，因為沒買到榨菜，她在肉末中加了點韓國泡菜，也是別有風味。她用酥皮包好肉餡，上面抹了雞蛋、撒了芝麻，烤箱出爐時香氣撲鼻。

「啊，蟹殼黃！好久沒吃到了！」楊曉林感嘆道，他一面吃、一面讚：「玲玉真是不做則已，一做驚人。這水準堪比大廚了！」

謝玲玉見楊曉林吃得滿意，心裡也很開心。想到楊曉林讓自己做飯的事，忍不住反將一軍：「現在我們都做過飯了，楊作家是否也露一手？」

「這個……」楊曉林看著謝玲玉略帶調皮的神色一愣，他很少見到這麼活潑的玲玉，心裡對於玲玉的欣賞更甚。他略一沉吟道：「我廚藝不行，明天給大家做早餐吧。」

顧瑤笑了起來：「他就會做雞蛋。」

顧瑤有一次出差三天，結果楊曉林在家每天和兒子吃雞蛋，西紅柿炒雞蛋、雞蛋羹、荷包蛋，反正就是變著花樣做雞蛋。

楊曉林一個人去超市買了食材，第二天一早，果然給大家做了Omelet。煎雞蛋裡放了火腿、蘑菇、青椒、培根，有葷有素，味道可口，也得到了大家的喜歡，尤其是孩子們。

楊曉林看向謝玲玉，她清冷的眼睛裡此時盛滿了笑意，像是寒風中綻放的梅花，純粹又美麗。她笑吟吟地說：「作家真是文武雙全，太有才了！」（三）