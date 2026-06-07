四大美女在一班（一一）

臥薪嘗膽補習了一年，居然給她考上了，全家皆大歡喜。只可惜，那本來對黃綺麗有點意思，黃綺麗也心知肚明、眉目傳情的考研過來人，因黃綺麗北上讀書，從此情緣難續。

黃綺麗去醫學院報到那天，兩輛轎車開到女生宿舍門口。老媽借出差機會順便送她，司機開車、祕書護駕。老爸和小兄長開私家車，車裡坐著黃綺麗和小兄長的女朋友。小兄長已經大學畢業，進了大公司，前途不可限量。

黃綺麗幾個大行李箱，一下把女生宿舍門口給堵住了。好在當時金岩不住校，拆包後的東西在金岩的光板床上堆了幾天，末了換到紙箱裡，才挪到床下去了。

黃綺麗不愛讀書這麼多年，最後經考研洗禮，知道不是自己腦子笨、不是自己朽木不可雕，本小姐也是可造之材，只要功夫深，鐵杵磨成針。她前半輩子因為成績不好，在家縮著脖子做人，在學校與後進生為伍。不曾想一朝跳過龍門，方知此岸風景大好，也能挺直腰板大大方方做人，早知如此，悔不當初。從此，黃綺麗雖然時不時還愛偷懶耍滑頭，但終歸把學習當成頂天立地的大事，再不濟也要考試前拚死熬夜臨戰磨槍，好歹有了點知識分子的氣息。

小妖精偶爾也露崢嶸，去食堂、澡堂、開水房，從來都是笑咪咪，對管事大爺們親親熱熱、甜言蜜語。「我當然有目的，你沒見食堂大師傅給我打的菜比別人多！有時候水票、澡票用完了，跟大爺們撒個嬌，他們就放我一馬，不要我的票了。」

每次做實驗要用到小白鼠時，她不念一番「經」，不會動手，「小鼠啊小鼠，不是我想剪破你的腦袋，是王教授逼我幹的。冤有頭債有主，你的小鬼魂可別找錯了人兒，不是我、不是我、不是我！」（一一）