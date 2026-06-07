茶飯無心的一天之後，張瑜正要到醫院去，卻接到醫院電話，李琳不希望張瑜父子去探望她。

又過了兩天，一位律師來到張瑜的公司，出示了一份一年前李琳簽下的文件。文件說，無藥可救之時，讓她走。不須告別式，骨灰埋在一棵樹下做肥料即可。同時，律師給了他一張單據，是律師事務所的費用，極小的數字。張瑜馬上付清了帳單。律師說，李琳手裡的那一份文件已經交給了醫院，醫生們全力以赴，會盡一切可能減少李琳的痛苦。律師臨走前，頻頻安慰無語的張瑜。

一切都結束了，張瑜父子到殯儀館取回了骨灰罐，買了一棵玫瑰樹，種在後園花壇裡。李琳的骨灰灑在樹根周圍，再覆上腐植土。父子兩人默默看著年輕的玫瑰樹上碧綠的嫩葉，對望一眼，收拾起工具，返回室內。

小瑜約了退伍軍人協會的工作人員，裝箱帶走了母親的全部衣飾，做為對於該協會的資助。

張瑜父子將李琳的化妝台搬到了客房，將那張大書桌搬到了主臥室。家裡的購物單據早已經大幅度減少，原來書桌上置放單據的青花大碗便回到了廚房，換上了一只小得多的青花碗。

小瑜說，他希望帶他的女朋友萊雅來家裡住幾天，「現在，樓上的客房正合適她住。我的浴室也讓給她用，我同您共用主臥室的浴室，好吧？」

當然好！喜上眉梢，張瑜父子終於開心地笑了出來。

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金髮碧眼，穿著白襯衫、牛仔褲、網球鞋的萊雅來到了張瑜面前，如此清新、如此健康、如此美麗。她親切地慰問了張瑜的喪妻之痛，來到後園，為那株玫瑰樹澆了水，順便告訴張瑜父子，吃了香蕉之後，將香蕉皮切成小塊，放在玫瑰樹根部，「那是最好的殺蟲劑，也是很好的肥料，對玫瑰而言。」她親切地說。（一四）