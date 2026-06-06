四大美女在一班（一○）

錢快用完時，淪落到睡大通鋪。想回家又不敢，先給小兄長打電話。

世上的事都有自然平衡，家裡有一個讓人操心的，就有讓人省心的。老媽常說她家女兒是生來報仇的，兒子是來報恩的。小兄長從小不僅沒讓家裡操一點心，上大學得了獎學金，還能拿出來贊助爸媽去旅遊。雖然家裡不缺這些錢，但那滋味可是讓爹媽美了好幾年。

黃綺麗鬧離家出走，一向沉著的老媽急得快瘋了，還是小兄長安慰老媽，她都二十歲了，不會掙錢還不會花錢嗎？她到哪兒都沒虧待過自己，一點都不傻。

小兄長接到黃綺麗電話，保證了爸媽不會責罰她，才把黃綺麗接回家。果然父母親一句重話都沒說，只是讓她把穿出去就沒換過的衣服都給扔了。

黃綺麗又在家待了一年，這一年真是閉門思過，苦悶異常。還是老媽託人聯繫，通過考試，讓黃綺麗上了個函授本科。

函授畢業，老媽經人指點，幫她拿定主意，讓她去考中醫的研究生。中醫沒有西醫那麼血淋淋，就算治不好，也不大可能治死。將來不願意看病人，也可以在與醫療相關的二線機構工作。

黃綺麗底子這麼差，本來不敢有非分之想，但老媽對形勢看得清：她學過護理，有基礎知識，只要下死記硬背的功夫，一時半會說不定能趕上來。而且，黃綺麗有一個優勢，就是英文好，從小愛唱英文歌，對別的功課沒興趣，只有學英文最起勁。據指點老媽的考研過來人說，很多人考研失利就是栽在英文上。那屬於一票否決權，英文不及格便刷下一大半；英文好，總分多少能拉上去一些。

考研過來人是黃綺麗老媽招募來的人才，剛從醫學院博士畢業，業餘時間被聘請來給黃綺麗補習備考。（一○）