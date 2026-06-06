時間一天天過去，此時的李琳已經辭掉了教學的工作，化療、藥物都不是好玩的。每六個月的檢查也不是好玩的。她有好玩的事情，買了一台音響設備，放置在主臥房聽古典音樂，尤其是莫札特。聽著心儀的樂聲，大開著衣帽間的門，剪掉了掛在華服上面的標籤，一件件地撫摸著，對著穿衣鏡前後打量著……朋友家的下午茶穿這套米色的褲裝。同學會的晚宴，穿那套深灰色的長裙，或者棗紅色的這一件？然後是配件，首飾、鞋子與坤包，真正是樂趣無窮……

極為有效，李琳因為這些名牌時裝而大大有名起來。每次的聚會中，她的出現讓每個在場的人眼睛一亮，何其得體、何其優雅，甚至，何其高貴。她不多話，一亮相，便沉醉在眾人的歡喜讚嘆之中，只是淡淡地微笑著……

張瑜研究所時的老同學悄悄跟張瑜說：「厲害，李琳的穿衣技能日增，簡直出神入化，很可能大大有利於她戰勝病魔……」

張瑜心想，AI湯瑪斯是對的，他終於找對了一條路，可以繼續走下去了……更何況，石油 股票節節高，不但正在迅速彌補虧空，而且會繼續進帳……現如今的他，也在公司裡有了更高一些的地位，可以坐鎮辦公室，不必出差奔波了……一切似乎都在朝好的方向前進……

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然則，小瑜仔細研究李琳的檢查報告，卻並不樂觀。李琳的身體檢查已經從每半年一次，變成每三個月一次，她越來越瘦……

小瑜即將從梅森畢業，並且因為成績優秀而將要進入約翰‧霍普金斯醫學院，甚至，他會享有獎學金。

張家的高興只維持了一天。第二天清早，張瑜開車送李琳赴醫院做例行檢查，在等候室裡，醫生告訴他，李琳必須留院觀察。（一三）