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四大美女在一班（九）

張幸
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她在家待了一年，吃喝玩樂挺開心，可家裡不答應。後來老媽打聽到消息，想方設法讓她上了一個護理學大專班。那時小兄長已經進了重點大學，一點沒讓家裡操心。護理學說白了就是學當護士，她也沒什麼興趣，但老媽說護士是緊缺人才，將來的待遇會逐漸提高。最重要的是，以後工作分配去醫院，老媽有一定的影響力。黃綺麗最後是看在私立醫院粉色的護士裝、天使之翼一樣的護士帽、精巧的職業白皮鞋的分上才動了心。

學護理還是以女生居多，一學三年。在校要學人體解剖，進醫院實習要給病人打針，協助醫生給病人清理創口，更是血呼刺啦嚇死人。黃綺麗心裡發慌、頭皮發麻，每每推三阻四禮讓他人。

好容易混到畢業，被分配在一家市醫院。頭一天去就要給病人從血管抽血，她脫下護士服，跟誰都沒打招呼，臨陣脫逃，溜之大吉。

這回被老媽痛斥了一頓，黃綺麗在家哭得昏天黑地，說：我又不想當護士，你們非逼我，我反正死也不願意在醫院伺候病人。老爸說：你這也不想幹、那也不想幹，你這輩子就打算這麼混過去了？黃綺麗回嘴：「我當尼姑總行了吧？」

第二天早上，趁家人沒注意，拿了幾千塊錢離家出走，跑到附近的佛教聖地玩了一圈。看見尼姑庵清湯寡水的齋飯，打消了住一陣體驗、體驗的念頭，掉頭去山上的賓館開了標準間。（九）

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