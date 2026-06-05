飯後，李琳逕自回房去了。小瑜跟父親有一番談話：「我決定了，選州立大學喬治‧梅森的生物系。四年之後，再來申請約翰‧霍普金斯大學醫學院。我想，那時候，我能夠做出正確的決定，做哪一方面的病理研究。」話說完，看著父親。張瑜很感動，這個貼心的兒子，是在為這個家庭省錢呢……百感交集，竟然說不出話來。小瑜便繼續：「梅森大學重視通識教育，理工科學生進校門的第一天，必須交上一篇文理科方面的文章。我想研讀《寬容》之後，好好寫上一篇論文，今年的暑期，正好有充裕的時間做這件要緊的事。」說完，定睛望著父親。

張瑜誠懇地說：「毫無疑問，你帶著這樣一篇論文入學，第一時間便會被教授們編入績優班……但是，我真心希望你選擇梅森，不是為了幫家裡省錢……」

小瑜笑了：「梅森不得了，突飛猛進，教育理念更是被教育界稱道……再說，離家近，每個周末能夠回家。媽媽畢竟是癌症 病人，我每周回來看她，對她來說，應該是一件好事……」

張瑜深深點頭，父子兩人取得了默契。

就寢前，張瑜發現書桌一角的牙刷、藥品之類消失了蹤跡，小瑜的浴室門卻敞開著。走進去一看，自己的那點東西多半都放在洗臉池旁邊，藥品則已經放到藥品櫃裡。好像，這些東西在那裡已經一百年了……（一二）