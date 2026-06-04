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科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

AI湯瑪斯（一一）

韓秀
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若想還掉這樣一筆錢，必須動用二十年未曾動過的石油股票。那股票，張瑜是為小瑜準備的。無論孩子要念任何一家昂貴的私立大學，都完全不必擔心，也絕對不會成為家庭的負擔……

抽屜敞開著，經濟學博士張瑜正在細細思量，該怎樣做，才能不陷這個家庭於一個尷尬的境地。

樓梯上傳來腳步聲，李琳逕直走了進來，順手把一張單據丟進青花大碗裡，這才看到張瑜坐在桌邊，貸款公司的小冊子正在他手邊。

張瑜的眼睛看著掛在李琳臂上的諾爾德斯多爾姆百貨公司的購物袋，然後轉移視線，從青花大碗裡拿起那唯一的一張單據。單據顯示，半個鐘頭以前，李琳買了將近四百元的一只坤包。

「我去退掉……」李琳語無倫次。

「不必，如果你能夠到此為止。我來將股票兌現，還掉你欠下的全部款項。如果你不能控制自己，我會聯繫心理醫生……」

然後，張瑜還有話：「你好好休息，病假後看看能不能上班。不能上班也不要緊，繼續休息。家庭帳務這類的小事，我來管。別忘了，我的專業是經濟學。」說完，還笑了一笑。

李琳猛地轉身，奪門而出……

這天晚上，小瑜早早就回家了。他告訴父母，有兩位同學感冒，沒來打電動，因此，散得早。趁著教堂街上的小書店還開門，他去逛了逛，買了一本重要的書，房龍的經典作品《寬容》。看到這本書，張瑜非常感慨，他念大學的時候，這本書可是他的案頭書呢！正說著話，門鈴響，送貨員送來了熱氣騰騰的拿坡里披薩。（一一）

石油 貸款

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千里馬收徒／《小鬧鐘和千里馬、百里馬的故事》系列之二

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