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「郵差被狗咬最多」 洛杉磯連三年居全美之首

世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

四大美女在一班（七）

張幸
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據黃綺麗說，那裡大大小小的醫院都歸她媽媽管，她老媽是那種高瞻遠矚、能權衡利弊、有大局觀的女強人。黃綺麗從小到大都是被她媽媽拔苗助長，最後給薅進研究生院的。

黃綺麗屢屢指著照片提到她的「小兄長」，要貶低我們班男生時就說「比我家小兄長差遠了」，然而她對小兄長的感情卻一言難盡。黃綺麗與小兄長是孿生兄妹，兩人從小到大在學業上、品行上的表現，是一個天上、一個地下。這也難怪，雙胞胎裡總有一個強、一個弱，黃綺麗就是那個弱的，小時候總愛生病，體力、智力都不如哥哥。小學跟哥哥在一個班，哥哥的成績在班裡名列前茅，她的成績在班裡中不溜秋。哥哥在班裡品學兼優，期末全校大會總上台領「三好」學生獎狀；她只有文藝突出，期末全校大會總上台表演。

初中畢業，小兄長考上重點高中，黃綺麗連普通高中都沒考上，只能上了一所幼兒師範中等專科學校。開始想得還挺美，她喜歡唱歌、跳舞，以後去幼兒園帶著小朋友唱歌、跳舞也不錯。她們幼師學校一水兒粉嫩嫩、水靈靈的妙齡少女，曾經出過一位本校深以為傲、號稱「甜歌公主」的著名歌星。「甜歌公主」那份柔媚和嬌嗲迷倒過不同年齡層的中國男人，是幼師全體女生的偶像。因此，未來的幼兒園老師們，多把幼師當成藝術學校的預備科來讀。黃綺麗也不例外，然而，她幾次藝考都失敗了。

有一次，她纏著面試老師打聽消息，老師說：你朗誦、唱歌、跳舞、表演的功底還不錯，就是形象氣質欠佳。（七）

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此心安處是吾鄉

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