在聯合銀行，他們夫妻兩人各有一張信用卡，他自己的最後四個數字是1140、李琳的最後四個數字是2433。但是在抽屜裡，聯合銀行的文件夾裡，兩個信用卡的單據是混在一起的。他打開另外一個抽屜，取出一個雙面的單據夾。一面寫上1140，另外一面寫上2433，然後將單據分裝在兩側，順便細看了一下。很快的，2433那一側鼓脹起來，高級食品店的帳單相當驚人，其食品，見所未見；華貴服裝店的每一張收據款項都超過兩百元。最近的一張，竟然是醫院禮品部的單據，一雙耳環，一百七十五元。1140那邊，不是超級市場，就是加油站 ，一共沒有幾張，全部是這個家庭的日常用度。

張瑜怔了一下，跳起身來，直奔主臥室。鑲嵌在牆壁上的巨大衣帽間是屬於李琳的，他從來沒有去開啟過。

一打開這道門，張瑜頓時感覺頭暈目眩，各色名牌服裝多半還掛著標籤，上面的數字令人心驚。帽子都在名牌服飾店的帽盒裡，鞋架上的鞋子整齊、乾淨，閃耀著高貴的光芒；還有那許多坤包，疏落有致地站成一排。看到這些東西的時候，張瑜多半是走在名店街上，眼睛的餘光瞄到而已，絕對不敢問津。現在，它們卻出現在自己家裡，想來已經有很不短的時間……

輕輕關上這道門，張瑜一步又一步慢慢踱回「帳房」，靜靜地坐了一會兒，思前想後。李琳購物的手筆非得長期借貸，每月付利息不可。於是將抽屜裡的文件夾一個個細細檢查，終於被他找到了，竟然是一個名不見經傳的貸款公司，正在滿足李琳無法遏止的購物慾望。（一○）