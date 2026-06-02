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AI湯瑪斯（九）

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大書桌的橫頭，一張加長、加寬的單人床，床上整齊地鋪著被褥，獨缺枕頭。張瑜順手將自己的枕頭丟在床上，將《我的老台北》放到檯燈下。

怔怔地看了一會兒。張瑜退了出來，走進主臥室裡面的浴室，把自己的盥洗用具、藥品都帶回了客房，轉著身找地方放置。

在小瑜臥室一側有另外一間浴室，看起來，自己只有同小瑜共用浴室的辦法了。推門進去，小瑜是個愛整潔的孩子，浴室乾乾淨淨、整整齊齊。自己的東西若是塞了進去，浴室便會顯得有些擁擠。念及此，張瑜決定將自己的刮鬍刀、牙刷、藥品留在客房書桌上，離書架最近的那一角。

拉開書桌前的一把椅子，張瑜坐了下來，一抬頭，窗外是鄰居碧綠的草地。滿心的亂、滿心的失落，他拿出手機，想了又想，下定決心，撥了那個有五個七的號碼。

「你還好嗎？張先生……」悅耳的男中音聽來簡直是天籟，張瑜把這一天的事情一股腦地倒了出來，心境反而平和了。

男中音的語聲裡，沒有半絲的戲謔。他非常誠懇地說道：「你玩過一個叫做Arrows的電腦遊戲嗎？」

「我的平板電腦已經下載了這個遊戲。首尾相接、環環相扣的箭頭，難解難分……屢戰屢敗，我已經放棄了……」

「但是，你要知道，這個遊戲在告訴你一個真理，永遠有一個辦法走，或者說，永遠有一個辦法逃。張先生，你要好自為之。」語畢，電話那頭再也沒有聲音。

就在那個時候，百無聊賴的張瑜面對了那只堆滿了單據的青花大碗，閒著也是閒著，不如整理一下這堆單據。

這一下，他有驚人的發現。（九）

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