圖／王幼嘉

我頭都要爆炸了，還是先不要去傷她是不是談戀愛的腦筋，我應該要擔心她什麼時候才能交稿？我可不能開天窗啊！

我不停叩她，平日只要我叩她，她總是立即回覆。最近特別反常，不單不接，留話也不回覆。跑到她家去找她，她總是不在家！

她在搞什麼神祕？

她不是一直被我牽著鼻子走嗎？這會兒怎麼反倒是我被她牽著鼻子走？

隨著截稿日期接近，我益發焦慮。夜裡難以成眠，導致我在浴室摔一大跤，腦袋磕碰上門的把手，血流不止。

到醫院做了各種檢查以及照了CT Scan之後，醫生對我說，沒有顱內出血，但是，有一小塊不像是這次撞擊造成的陰影……

什麼意思？

醫生用不痛不癢的口氣說：需要做MRI進一步檢查。

我被醫院留了下來，雖然醫生沒指名那陰影就是腦瘤，但任誰都猜得出來。

醫生用他們一貫不痛不癢的口氣說：「從種種檢查中，妳除了腦部有腫瘤 外，我懷疑妳可能有胰臟癌，需要再做更精密的特別檢查。」他的嗓音分外刺耳，像刮玻璃的聲音。我像是聽到了玻璃崩裂的聲音，冰冷而刺骨。

我想起之前吃不太下，老是腹脹，血糖也超標，又愛發脾氣，我一直以為是焦慮引起的；頭暈想吐是因為沒好好吃飯，又嚴重睡眠不足造成的──原來這些可能都是源自腦瘤，還有胰臟癌。

我整個矇了。

對鏡自照，我看著原來飽滿圓潤一如白瓷的臉，一點一點冰裂。向來天不怕地不怕的我，第一次深深感到恐懼。鏡中人如此陌生，恐懼感覺也如此陌生，連整個世界都是陌生的。

我心浮氣躁，真想扒開腦袋來看看，裡面到底是怎麼回事，甚至想要證明醫生是錯的。

一股疲倦席捲而來，夜慢慢深了，我開始覺得過往熟悉的事物，正一點一點離開自己，黯淡而模糊。我的思緒也開始支離破碎，我像站在深海峭壁旁一塊長期被海水侵蝕沖刷，長滿青苔的大石塊上，驚濤拍浪，隨時會被捲入潮水之中。

一抹難以言說的孤獨感鋪天蓋地而來，回想自己做過的事，語言再無法替自己狡辯。我只能等待，等待命運對我做無法抗拒的宰割。

前些天我一直對林竹蘭既不滿又憤怒，因擔心交不出稿子而焦慮且暴躁。現在忽然想到，我人在醫院裡，交不出稿子，這不是很正常嗎？想到此，我竟然鬆了一口氣，再不用被林竹蘭牽著鼻子走了！

躺在病床上，想起當醫生宣告我死刑的時候（胰臟癌，這個被稱為「癌王」的癌症，毋庸置疑的是死刑吧？），我第一個想到的是：我想在我最後，要在心坎上留下一段美麗的回憶。

我知道自己表面風光（但那也是一種假象），實際上卻很貧乏。講穿了，都是我的算計，一點也不美麗。我只能從成長過程當中尋找，我一直回想、一直往前回想，不想放過任何細節。但是一年一年往前推、往前推，我竟然想不出我的生命中，有任何快樂或者美麗的時光。

我們家不用說，哥哥再不成材，既是老大，又是獨子，享受取之不盡、用之不竭的資源。我妹妹呢，明明和我長得很像，一看就是姊妹，但她就是漂亮，得天獨厚。夾在中間的我本來就舅舅不愛、姥姥不疼，長得也不高明，是家裡的隱形人。或許心底深處的憋屈不滿，讓我總想整他們冤枉。這種心態帶進了我的生活，總想把他人美麗的泡泡戳破。

我的生活填滿嫉妒的酸楚與報復的快感。我從來沒有正視自己的生活，更從未面對自己的內心，我想，我的心和我的血大概是黑色的吧。

這是我和林竹蘭命運的交叉點嗎？當時一場碰撞，讓我們兩個人的生命交疊在一起，而且緊緊交纏。今天這一摔，反將我們兩人徹底摔開，將各自走完最後的路程。

我可以不去參加同學會，也可以將一切帶進棺材裡，但難保我的黑歷史會一道與我的屍骨，永遠埋藏在墳墓裡。林竹蘭看似開啟了她的人生新篇章，日後即使有人提起我，相信永遠是批判、一個醜聞。大家會說，是我搶走了林竹蘭的美好人生。

人欠了債是要還的，這個道理我還是懂的，但從來不知果報來得這麼快。

我的生命就要這樣結束了，想起來也挺悲哀的。

我想起那天在窄而陡的樓梯上耍詐，如果我當時不幸摔得血肉模糊，結果會不會比現在好一點？

在我人生的最後，我終於誠實面對自己的內心。我想向大家懺悔，林竹蘭，一個有才氣的乖女孩，她才真正值得享有盛名。

我冀望著，因為我的懺悔，將來在我的墳墓前，會有人為我供上一把鮮花……（下）