我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬總統圖書館6月19日開幕 門票30元歷來最貴

鮑爾卸任後首度發聲：川普干預Fed破壞法治 公信力面臨壓力測試

故人辭（一四）

陸蔚青
聽新聞
test
0:00 /0:00

你來多久了，怎麼沒跟我聯繫？小晚說。

我也不知道你在這裡呀。木表嫂笑道，我們多久沒有聯繫了，有二十多年了吧？

二十五年，小晚心中數著說。自從她移民到加拿大，就再也沒見到木表嫂了。

綠線地鐵呼嘯著駛來。在蒙特婁的幾條地鐵中，只有綠線地鐵進站的時候是呼嘯的。小晚早就注意到這一點，卻不知道為什麼。現在她們在呼嘯的地鐵聲中，突然聽不見對方的話語。她們的對話中斷了。

她們擠上了車，在高峰期擁擠的車廂裡繼續喋喋不休。木表嫂說得多，她從來都是說得多的那一個。她說剛落地半年，還什麼都不懂，在國外生活真不方便，挺不容易的。她說，然後指了指自己的包，她正要去唐人街買食物和調料。

木表哥在1975年，吳麗鳴走後，也離開了分部街四號。他的離開與吳麗鳴沒有關係，那是家中堂表姊妹的集體撤離。那年夏天，孟凡杰高中畢業，孟廣林沒有給他安排工作，也沒有讓他在家中躲避上山下鄉。做為共產黨員，孟廣林和鄭華對兒子的態度空前一致，他們把孟凡杰送到孟廣林的老家呼蘭鄉下。雖然孟廣林在呼蘭已經沒有什麼親人，但他還是找了一家出了五服的遠房親戚，把孟家的長子送去。

孟廣林的這個舉動，無疑是一聲響雷，讓一直住在家中的親戚們清醒。孟廣林連自己的兒子都安排不了，就更不可能把木表哥、海鷗、麗麗姊安排在工廠裡。他們心照不宣地給父母寫了信，然後以各種理由返回老家。海鷗走得最快，因為她家鄉呼蘭縣，離哈爾濱乘車只有一小時，現在已經是哈爾濱的一個區了。（一四）

加拿大 共產黨 地鐵

上一則

給未來的自己

延伸閱讀

尋找母親（一）

尋找母親（一）
任性（五）

任性（五）
要命的戶口(上)

要命的戶口(上)
一刻，鏡花（三）

一刻，鏡花（三）

熱門新聞

（圖／想樂）

上有政策，下有對策

2026-05-25 02:00

上有政策，下有對策

2026-05-26 02:00

衛生紙之亂

2026-05-28 02:00
（圖／123RF、AI協作生成）

以深情鑄造密碼的詩人──附詩〈寄李商隱〉

2026-05-29 02:00

老年的關卡

2026-05-28 02:00
（圖／Betty est Partout）

二十九封情書

2026-05-24 02:00

超人氣

更多 >
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻
切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因

切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人