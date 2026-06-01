你來多久了，怎麼沒跟我聯繫？小晚說。

我也不知道你在這裡呀。木表嫂笑道，我們多久沒有聯繫了，有二十多年了吧？

二十五年，小晚心中數著說。自從她移民到加拿大 ，就再也沒見到木表嫂了。

綠線地鐵 呼嘯著駛來。在蒙特婁的幾條地鐵中，只有綠線地鐵進站的時候是呼嘯的。小晚早就注意到這一點，卻不知道為什麼。現在她們在呼嘯的地鐵聲中，突然聽不見對方的話語。她們的對話中斷了。

她們擠上了車，在高峰期擁擠的車廂裡繼續喋喋不休。木表嫂說得多，她從來都是說得多的那一個。她說剛落地半年，還什麼都不懂，在國外生活真不方便，挺不容易的。她說，然後指了指自己的包，她正要去唐人街買食物和調料。

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木表哥在1975年，吳麗鳴走後，也離開了分部街四號。他的離開與吳麗鳴沒有關係，那是家中堂表姊妹的集體撤離。那年夏天，孟凡杰高中畢業，孟廣林沒有給他安排工作，也沒有讓他在家中躲避上山下鄉。做為共產黨 員，孟廣林和鄭華對兒子的態度空前一致，他們把孟凡杰送到孟廣林的老家呼蘭鄉下。雖然孟廣林在呼蘭已經沒有什麼親人，但他還是找了一家出了五服的遠房親戚，把孟家的長子送去。

孟廣林的這個舉動，無疑是一聲響雷，讓一直住在家中的親戚們清醒。孟廣林連自己的兒子都安排不了，就更不可能把木表哥、海鷗、麗麗姊安排在工廠裡。他們心照不宣地給父母寫了信，然後以各種理由返回老家。海鷗走得最快，因為她家鄉呼蘭縣，離哈爾濱乘車只有一小時，現在已經是哈爾濱的一個區了。（一四）