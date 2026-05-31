木表哥練過武功，他說他家鄉牡丹江小流氓很多，搶軍帽的多。他必須練一身好武功，才能保住自己的軍帽。

我這個是真的，他指指頭上的軍帽說，軍隊上來的。志強的叔叔在牡丹江軍分區。

等待，或者真是個好東西，孟小晚想。但等待首先要有一個目標，沒有目標的等待是盲目的。

吳麗鳴被選到北京的軍隊歌舞團，在大院裡是一件驚天動地的大事。誰都沒有想到，她一下子就成了名人。吳麗鳴穿上軍裝、戴上軍帽，顯得格外颯爽英姿。

有一次，小晚他們還去看過一次吳麗鳴演出，真正的演出，在台上。那是過年的時候，吳麗鳴回家探親，去看演出，被歌舞團的人認出來，臨時邀請同台演出。吳麗鳴站在最前面，後面是一排合唱隊伍。其實吳麗鳴在北京，也是一個合唱演員。她的右邊是手風琴，一個人坐在椅子上，懷裡抱著手風琴，那人在調音的時候，頭低著，遠遠看過去，好像台上只有一個手風琴，架在兩條腿上。

那天吳麗鳴穿著一件藍色的衣服，因為臨時應場沒有化妝，臉色在燈光下顯得異常蒼白。但是她一開口，小晚就被迷住了。小晚現在都記得她美妙的聲音，歡快、流暢，婉轉動聽。像石頭上的泉水，又像樹枝上的鳥鳴。她唱的是〈白族人民愛唱歌〉。

白族人民愛唱歌哎

愛呀愛唱歌

歌聲陣陣滿山坡

唱唱公社新面貌

豐收歌兒多，哎呀依兒呀

3

你怎麼會在蒙特婁？小晚問，真是太意外了。

我是來給親戚幫忙的。木表嫂說，我親戚住在西山區，連著生了三個孩子。忙不過來。申請了我來探親，幫他們帶孩子、做飯。（一三）