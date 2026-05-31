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四大美女在一班（四）

張幸
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我們後悔沒有留下她的住址，後悔沒有加肖雨的聯繫方式。可是，即使有他們的電話、地址又怎麼樣？季風不同意，肖雨會理我們嗎？她那麼好強，大概只想把最好的一面留給我們吧。

不管你在哪裡，希望你一切都好，我們最最親愛的季風。

2 賢淑小妖精

碩士學位授予儀式那天是七月七日，是黃綺麗在北京的最後一天，之後她再也沒有回去過。儘管早已預見了這種可能，她還是不遺餘力地在離開北京之前，為將來可能的故地重游做好鋪墊。學位授予典禮之後，去往季風家的出租車上，我們親耳聽見她挨個問三個留在北京的姊妹：「將來我要是到北京來，你還理不理我啊？」

「理你！誰敢不理你呢？不理誰，也不能不理你呀！」季風大大咧咧地說。

「你會不會放下手裡的一切，專門來接待我？」

「我絕對放下手裡的一切，專門來接待你。」車明瑤笑著承諾。

「我要是沒地方住，你能不能讓我住到你家去？」

「我肯定讓你住到我家，敞開住、隨便吃，不過你得自己做飯。」金岩滿口答應。金岩雖然考到西安讀博士，但家還在北京，將來還是要回北京的。

黃綺麗還是不大滿意，對自己未來的工作不滿意、對自己即將離開首都不滿意，一把精巧的檀香扇使勁搖著，想扇去滿臉莫名的煩躁和不耐。天很熱，我們坐的是平價麵包型出租車，司機沒開空調，外面的熱浪和灰塵一起撲面而來。

「才七月初，怎麼這麼熱？是不是要地震啊？」黃綺麗一邊張望著車窗外一幢幢拔地而起的高樓大廈，一邊酸溜溜地說：「這麼高的樓有防震設計嗎？這樓要是塌了，估計沒幾個人能活──震吧、震吧，反正我要走了，震死他們、震死他們。」（四）

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