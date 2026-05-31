只不過兩個並不見滿的購物袋，竟然要花兩百多美金。張瑜覺得有些心慌，知道自己實在是餓了，便拐進一家常去的湖南小館，請老闆娘裝兩個便當，一個多裝些魚香茄子，另外一個多裝些糖醋排骨：「兒子愛吃糖醋排骨。」老闆娘笑著舀了滿滿一大勺熱氣騰騰的排骨，一邊說：「你家公子人高馬大，真帥。要上大學了吧？」張瑜笑道：「可不是，日子過得真快。」

老闆娘沒有問到李琳，可不是，李琳從來沒有來過這家小餐館。若是全家外出用中式料理，不是燈光燦爛的港式飲茶，就是精緻的淮揚餐廳。張瑜覺得自己真是後知後覺。

張家這一頓午餐，甚是別致，李琳一個人高踞餐桌主位，面前一碗香氣四溢的細麵，一個水晶小碟裡是幾粒葡萄和幾粒鮮艷欲滴的櫻桃。廚房流理台邊的高凳上，坐著張瑜父子。兩人有說有笑地吃著便當，不知說到了什麼題目，小瑜開懷大笑起來。這一笑，似乎掃掉了滿天陰霾，張瑜的心情也好了起來。

飯畢，父子兩人收拾了廚房。小瑜跟父親說，大家約好玩電動，便騎上腳踏車到一條街之隔的同學家去了。

張瑜正待撥個電話，只見洗了澡，頭上包著毛巾，穿著家常衣裳的李琳笑咪咪地走過來，直接地說道：「晚上，若是你有響動，我一定會驚醒，而且再也睡不著。你挪到客房去睡，我會休息得比較好……」不等回答，扭身上樓去了。

張瑜待在原地，沒了心情，收起了手機，腦子裡亂糟糟。

二十分鐘之後，李琳再次出現，衣著光鮮，化了妝，手裡拿著車鑰匙，邊走邊說：「開刀住院，悶壞了，出門走走……」（七）