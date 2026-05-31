圖／王幼嘉

在這大學畢業三十周年重聚之前，我想，我有必要向你們懺悔。

眾所周知，就在我們畢業沒多久，文壇突然出現兩位閃亮新星：貝拉‧謝與鄭樹貞。鄭樹貞，你們自然知道，她是我們班上的同學。她長得很抱歉，除了兩頰有些消瘦，還有微微暴牙。一雙腿可能是在娘胎裡以盤腿姿態窩了太久，出生後兩腿彎彎的。誰看到她，都想拿把錘子把她的牙齒往裡敲回去一些，把那O字形雙腿打直。或許是因為天生的缺憾，讓她自尊心很強，非常用功，樣樣要得第一。

貝拉‧謝是誰呢？沒有人知道。她一直保持隱密狀態，不參加講座、不辦新書發表會。即便如此，她的書仍然本本大賣。

但是突然之間，鄭樹貞銷聲匿跡，不曾再出現在文壇或任何媒體上。

你們知道吧，時間是最冷酷無情的，經過一段時間，人就老了一截；朋友一段時間不見，就生疏了。對於名聲，時間更是殘酷無比──只要一陣子作品不出現在報章雜誌上，讀者就把你給忘掉了！

原本貝拉‧謝與鄭樹貞兩人都擅寫愛情小說，貝拉‧謝的文筆較溫柔細膩，鄭樹貞風格較豪放煽情。自從鄭樹貞消失之後，貝拉‧謝的文風轉為溫柔與煽情兼具，在沒有鄭樹貞的競爭下，貝拉‧謝的作品長期稱霸文藝小說排行榜。

我現在要放出第一個震撼的消息便是──貝拉‧謝其實就是我們班上的清秀佳人林竹蘭。也就是說，貝拉‧謝和鄭樹貞和各位都是我們大學的同班同學。

大家多少都耳聞，林竹蘭來自書香人家，氣質優雅嫻靜、內斂低調。從小學鋼琴、聲樂，老師要求每天要做一百次伏地挺身和仰臥起坐的她，原本已十分勻稱的身材訓練得更是完美無瑕，令所有的女同學羨、慕、嫉、妒、恨！

她初投稿時，仍是維持她一貫的低調作風，以筆名貝拉‧謝出道。第一本書就轟動藝文界，被稱為「言情小說女神」。

幾乎在同時，鄭樹貞也出了第一本小說，聲勢不下貝拉‧謝。

我現在要放出的第二個震撼彈便是──鄭樹貞就是我，那個牙有些暴、腿有些彎的我。

林竹蘭在大學時，文學底蘊大家有目共睹，而我，雖可以塗塗鴉、寫寫字，但一看就知道是沒有任何根底的。之所以走上寫作之途，雖然從青春期就迷上言情小說，偶爾也會跟著風潮寫寫日記。但最主要是因為，我不想讓林竹蘭專美於前，甚至認為她已經得天獨厚了，小說大賣不過是錦上添花而已。但對只有「貧乏」二字可以形容的我，正需要這樣的光環。於是我開始糾纏著她，小說每完成一章就讓我看。我拿著她的稿子不斷揣摩，琢磨再琢磨，將類似故事修改成火辣煽動的愛情內容，加上出版社的包裝，果然一炮而紅。

你們也許會想，文靜內斂的林竹蘭和好強、喜歡出風頭的鄭樹貞，兩人個性南轅北轍，根本不可能有交集，又怎麼可能發生這樣的事。

我猜你們永遠、永遠也不會想到，其實我和林竹蘭國中就認識了，我們做了三年的同窗。

那時我和林竹蘭幾乎未有過自然的接觸，但只要我想，沒有辦不到的事情。

她那時在學校就很出風頭了，功課好不說，彈得一手好鋼琴，清澈又嘹亮的嗓音，一曲〈東山飄雨西山晴〉，把大家聽得如癡如醉，欲罷不能。

國三那年，任誰都看得出，年輕的註冊主任特別喜歡她，每次開學註冊幫忙時間，好差事都留給她。我實在是妒火中燒，使了一個小手段，偷偷藏起班上上繳的所有抹布，讓她背了一個不負責任的黑鍋。看她莫名所以地被叫去訓導處，受到驚嚇，一臉慘白回來，我就高興得直想敲大鼓。我原本就猜測，這種家庭教育出來的孩子太乖，缺乏歷練，很好欺負，果真！

大學再碰到，她還是像一張白紙。平常我們各過各的，也沒什麼衝突。直到大四剛開學，中國思想史的老師建議我們買不同學者寫的《中國思想史》，我光想到大筆的書籍費就頭痛。我的老爸不過是個公車司機，我那不成材的哥哥大學考了兩年沒考上，去當大頭兵，服完兵役，就去菜市場旁邊一家機車行當黑手了，我每個月能用的錢很少。

那天我特別尾隨著林竹蘭到書店，跟在她後頭。要付帳的時候，騙她說我的錢被扒手扒光了，能不能借些錢讓我買書。林竹蘭急忙打開包包，把錢包裡所有的錢都交給我，怯生生地問：「夠不夠？」好像錢不夠是她的錯一般。這是一個沒有用的溫室花朵，我當下就決定這筆錢絕對不還她，量她也不敢向我要回！

之後我發現，只要對林竹蘭說：妳好像我妹妹，我好心疼妳，一直把妳當做妹妹看待。她就當真，傻傻地挖心挖肝，死心塌地對待我。（上）