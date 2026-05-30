政治對孟小晚來說，是一個巨大的概念，她尚年幼，還不懂這些概念。在許多時候，這個巨大的概念被孩子們遊戲化了。他們只是找了一個由頭出去玩而已。孟小晚出去巡邏，還躲開了做家務的任務。

有一次，她聽見父親問母親，小晚到哪裡去了，母親說去巡邏了，父親就嘆一口氣。孟小晚不明白他為什麼嘆氣，但想到平日裡出去玩可能被呵斥，如今他們只能接受，甚至必須支持，就感到這種玩法很有意思。

紅纓槍一個月後才正式完成，這的確是一個漂亮的紅纓槍，木表哥沒有騙她。木表哥給這個木棍刷上了銀粉，整個木棍就有了一種金屬質地。槍身和槍頭之間，還有一縷紅纓子做裝飾，是一個真正意義上的紅纓槍。

真漂亮啊！孟小晚說。她戰戰兢兢地伸出手，銀色和紅色的組合真是太美了，小李廣花榮的銀槍也未必如此吧。那時候她正在讀《水滸》，讀得入迷，一百單八將她都背得出來。

身邊的人都笑。木表哥是驕傲的笑，全家人是快樂的笑，誰會不笑呢？當你看到身邊的人做出了一件漂亮的作品

謝謝木表哥，孟小晚說，我太愛我的紅纓槍了。

你看，等待是必要的吧，木表哥得意地說。

孟小晚用力點點頭，等待是必要的，我想我需要等待，等待木表哥完成他對一個木棍的改造，等待他用小刀削出一個槍頭，把槍身用砂紙打磨得光滑，先用粗砂紙、後用細砂紙。等待他給這桿槍塗上銀粉、繫上紅穗子。

當天晚上孟小晚就拎著紅纓槍上崗了，紅纓槍比她還高，她覺得這桿槍木表哥舞起來一定好看。（一二）