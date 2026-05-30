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第一頭通過「鏡子測驗」大象 紐約布朗克斯動物園亞洲象Happy逝世

赫塞斯香會演說 稱避免與中不必要對抗 談對台軍售這樣說

一刻，鏡花（全文完）

王婷婷
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崇明島的破家屬樓不值錢。他爹媽想過，賣掉自家的房子，搬去個便宜的地方，騰挪換的錢給他湊夠一個小二居也好。可這個島的房價，似乎是被遺忘的角落，怎麼灌水都流不到這裡。

上海小囡寧可在家裡當一輩子小囡，也不隨便嫁人，他知道。

他覺得林嵐挺好的，但沒有好到他想在路燈掩護下抓住她的手。

但他忘不了瑪麗皇后的胸脯，柔軟高聳，他願意為那個山丘低下頭。

祝英台的衣服不太適合她，被水盈盈的眼睛注視的梁山伯想，這身衣服穿在她身上，還是美的。哪怕這樣一瞬間的，只是裝扮過才有的廉價而虛假的美。

他們見了雙方父母，一直笑吟吟的，彼此有商有量。林嵐父母一肚子不滿意，彼此寬慰著，也就消了。李文浩的爹娘也不是很喜歡，他們覺得兒子委屈了，長得清清爽爽，不該配這個面皮粗黃、五官有些蠢笨的女孩子。都不算是女孩子，三十二歲的老姑娘了。

林嵐父母說，他們可以出一半首付款，給兩個年輕人在惠南鎮買個大一點的新公寓。挑個三居室，將來嘛，有了小人，雙方父母輪著過去幫忙，也有地方住。

李文浩的父母都笑了起來，李爸爸站起來給林家三口人一一布菜，突然變得很會應酬。李文浩的一顆心總算放回了肚子，他和林嵐對視了一眼，都笑了笑。

梁山伯滿足了林嵐對男性所有的夢想和想像，他斯文俊俏，一身儒生衣袍玉樹臨風。他輕抖寬袖，露出摺扇，他脈脈看著祝英台：

人間若無真情在，

何必留我在世間。

鏡花，水月，一刻，也可以是一生。（全文完）

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