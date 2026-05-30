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赫塞斯香會演說 稱避免與中不必要對抗 談對台軍售這樣說

AI湯瑪斯（六）

韓秀
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睡前，拿起張大春的《我的老台北》，讀了兩頁，淚水就滴了下來……

很隆重的，完全遵照醫囑規定的時間，周日，張瑜把恢復得很好的李琳接回家。在此之前，還特別請清潔公司將家裡收拾得非常乾淨，為的是讓李琳好好休息，不要看著髒亂的房間發愁，急著打掃。

午餐時間將到，張瑜準備打電話叫菜，把幾個熟識餐廳的菜單拿出來，殷勤地請李琳點菜。沒想到，李琳根本不看菜單，笑笑說：「我只想吃一碗細麵，用雞湯燉的細麵，加一兩片義大利甜香腸、幾根菠菜、一個蛋。」

「細麵在哪裡？」張瑜目瞪口呆。

李琳笑著指點：「冰箱上的櫃子裡，日本細麵，用白紙箍住的。一束正合一碗，一個人的分量。」

結婚多年，張瑜從未見過這種細麵，上班的日子、出差的日子，午餐都在外面解決。難不成、難不成，多年來，李琳都有開小灶的習慣，也都吃得相當講究？

拉過一張便條紙，張瑜寫下需要買的食品：「盒裝雞湯」，李琳補充「無鹽」；「義大利甜香腸」，李琳補充「mild」；「菠菜」，李琳補充「整棵為好」；「雞蛋」，李琳補充「非關籠養殖」。

張瑜怔了一下寫下來，極為勉強地問道：「沒有什麼了吧？」李琳氣定神閒：「香菜，不是parsley，是cilantro。另外，醫生說，水果蔬菜對我有益，所以，多買些奇異果、葡萄、櫻桃、松茸、猴頭菇之類……」話畢，瞄了一眼果盤中的蘋果、香蕉、柳橙，淡淡地笑了一笑。

張瑜不再說話，拿了車鑰匙上路。平常去的超市沒有奇異果，也沒有猴頭菇，於是去了小鎮上最昂貴的一家超市。（六）

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