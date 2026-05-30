四大美女在一班（三）

圖／薛慧瑩

「必須得出國，國內這形勢你們還不知道？土博士的待遇比洋博士矮一大截子。不服，就是不服！」季風說。她有好勝心、有戰鬥力，不去破釜沉舟闖一回，一輩子都不會甘心。

是啊，誰都不服、誰都心理不平衡，讀了那麼多年書，待遇還是這麼低。車明瑤在北京當醫生，住在老舊的筒子樓，在走廊做飯、上蹲坑公共廁所，收入跟醫院掛號處的職工差不多。都不知道她們是怎麼應付北京越來越高的物價的。

美國、歐洲、澳洲 、加拿大 ……我們七嘴八舌討論各國大學的利弊。世界各地的學校都要申請，普遍撒網，廣種薄收。

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三年後，季風在日本 一所醫科大學做博士後。我們聽聞以後都咂舌，那得從頭開始學日語。更想不到的是，肖雨二話沒說，申請了J2（訪問學者家屬簽證）跟著去了。

季風在學校做研究，肖雨能幹麼？打工唄，打工掙日元。據說肖雨的日語比季風還溜，季風在學術圈可以靠英語交流，肖雨在社會上打零工，天天要接觸普通老百姓，分分鐘在學習日語。

做為藥理學博士，在國外找工作應該不難。但是，季風是我們中醫研究院的藥理學博士，去西方國家，專業上錯位；去日本、韓國，語言是一道大坎。所以，我們後來聽到季風回國的消息，並不意外。

季風在日本生了女兒，帶著肖雨和女兒回來了，在北京東奔西走地找工作。開始找了月薪一萬的，正準備接受，又冒出月薪一萬五的，這下，沒有兩萬她是不會幹的。

我們以為季風以後會跟車明瑤一樣，在北京安居樂業，從此過上幸福生活。沒想到，過了幾年，聽到季風和肖雨離婚的消息。

「怎麼會呢？誰離婚他倆也不會離婚！」留京的同學見面提起來，都表示不相信。

「真的離了，聽說他們在爭奪孩子的撫養權。肖雨家人也在北京，要把孩子找地方藏起來。」小道消息的傳播者言之鑿鑿。

提到肖雨的家人，我想起那年冬天季風戴的那雙黃色厚毛線手套，她婆婆給織的。

其實，這些年，季風和肖雨的經濟壓力一直不小。兩家都是最普通的工人家庭，本來工資就低，趕上國有企業改制，不是下崗就是內退。兩家都屬於城市的低收入階層，指望著兒女工作後能幫襯家裡一把。

季風先是讀博士後出國做博士後，大學畢業多年都沒有正經收入，還影響到肖雨。肖雨本來在蘭州有穩定的工作，為了季風辭職到北京，又為了她去日本。每次工作剛有起色就得放棄，換個地方另起爐灶。

季風從六、七歲上小學到三十歲做博士後，一直待在學校裡面，經濟上幫不上公婆什麼忙，又不善經營複雜瑣碎的家庭關係，不知道如何與家裡的老人溝通交流。她處理矛盾的方式經常是「隨他去」、「愛乍乍」，親生父母不跟她計較，公婆未必能諒解。

雖然表現得像大姐大，但她的性格簡單直率，又不諳世事，只能在熟人圈裡如魚得水。車明瑤說起曾跟季風一起坐公交車，她們被售票員懷疑盜用學生月票，車明瑤隨身帶著研究生證，季風沒帶證件還嘴硬。結果學生月票當場被沒收了，還挨了滿嘴風涼話「颼颼」如小李飛刀的北京售票員一頓訓斥，臉上紅一陣、白一陣。最後，還是車明瑤出面交涉，陪禮道歉、好話說盡地幫她要回了月票。

她不像黃綺麗有家裡罩著，什麼都不愁；不像車明瑤冷靜沉著，能上能下；不像金岩無所欲求，只幹自己想幹的事。她像一團飽蘸酒精的棉球，有一點熱度就燃燒起來。火焰雖然明艷，卻缺少後續支持；即使有，也只是一個肖雨而已。

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又過幾年，微信傳來重磅炸彈的爆響：季風得了重病，是離了婚的肖雨在照顧她。所有人都忌諱地不提那個病的名稱。

大家在微信群裡唏噓感慨，這才是季風和肖雨，一生一世棒打不散的歡喜冤家。但，為什麼要讓一場疾病來證明他們的愛情？

季風刻意躲著我們，也拒絕我們的幫助。直到金岩回北京的那一次，她終於露了面。她看起來稍顯憔悴，倒並沒有多少病容。聽說手術以後逐漸恢復了，應該有望痊癒。

我心裡還是感到一陣悸痛，以前水靈靈花瓣一樣的紅唇呢？晶瑩羊脂玉一樣的面容呢？中氣十足的嗓音也喑啞了，她沒說什麼話，只是禮貌地微笑。人問什麼，她回答什麼，答的是「還行」、「還好」之類。

肖雨跟她一起來的，他蒼老了些，默默坐在季風旁邊，給她倒水夾菜。大家對他們倆格外客氣，沒人敢提那個茬，問他們是否復婚了。

因為季風在場，大家都有些拘束，她算是從鬼門關走過一回了。我們要在她面前談什麼職稱啊、購房啊、出國啊，都怕是對她的刺激，她一輩子都是爭強好勝的一個人。

還是金岩大方，說到援藏的經歷、去國外的訪問、創辦自己的工作室，侃侃而談，神態語氣像以前一樣，沒有把季風當成病人看待，還說，哪個同學願意加入她的團隊一律歡迎。那時，我看見季風的眼睛有了亮光。

這次聚會後，又是許久沒見，想聯繫時就在微信上冒個泡。三兩年後，我們才意識到，好像很長時間沒有季風的消息了，電話打不通、微信不回覆，她再一次失蹤了。難道……我們不敢設想發生了什麼。（三）