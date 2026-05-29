鬼使神差，抵達之後，張瑜沒有直奔醫院，而是從機場返回公司，將那個文件封套送進老闆的辦公室。看著他打開文件，露出滿意的笑容，這才緩緩離開，緩緩返家，緩緩盥洗之後，開著自己的車，慢之又慢地抵達醫院。在大廳禮品部買了一束花，徐徐地向住院大樓踱去。

「好美的黃玫瑰……你知道嗎，我開刀住院，你出差在外，小瑜沒有來看過我。他不是沒有辦法，他已經有駕照了，他就是沒有來……」李琳的聲音似乎是健康人的聲音。

晚上，張瑜在餐桌上同兒子聊了聊，輕描淡寫地說到了李琳的抱怨。

小瑜把平板電腦推到父親面前：「我有考試，我要準備升學 ，最近的考試非常重要。考得不好，你們有話說；沒有去醫院，考試卻有好成績，你們也有話說……」說完，冷冷地笑了一笑，推開盤子回房間去了。留下張瑜面對著平板電腦上，小瑜的考試成績A+。

張瑜靜靜地關閉了機器，看著這個深灰色的東西上面，那一只漂亮的被咬了一口的蘋果，眼前晃動著兒子臉上的冷笑，心底裡什麼東西被狠狠地刺痛了。

他坐在客廳裡，沒有打開電視，也沒有打開音響設備，就這樣靜靜地坐著。無意之間，看到了牆壁上的一張大照片。那時候，小瑜只有四歲。一家三口坐在新居門口的台階上，笑得多麼開心……小瑜根本是坐在李琳的懷裡啊。時間過得真快，一晃眼，兒子要上大學了……

張瑜需要同什麼人談談，打開手機，沒有一個電話號碼適合這樣一種忐忑的心情。最終，他的視線落在了347-2577-2877上，轉念便想到了飛機上的遭遇，他關掉了手機，回房睡覺。（五）