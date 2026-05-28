四大美女在一班（一）

圖／薛慧瑩

1 季風雨來兮

碩士學位授予典禮是在七月七日，炎夏已經開始了序曲，每天都是陽光燦爛。這些年，北京變成了大工地，到處大興土木建設高樓大廈，遍地腳手架，基建的噪聲隨處可聞，空氣中飄浮的塵埃肉眼可見。

我們一群穿著T恤、短褲、人字拖的男生走到禮堂門口，被研究生院的教務長攔住，要求我們回去換白襯衣和長褲。

「女生呢？女生不用換了吧？」跟在我們後面的女生黃綺麗問。

「女生也得換，女生也是先生──女先生！怎麼也得換一件有領子的襯衣來。」教務長老太太鄙夷地瞥了黃綺麗一眼──無袖大V領的黑色透視裝，七彩碎花雪紡燈籠褲，外側從髖骨下兩寸到踝骨上三寸，開了兩道別致的長口，雪白的大腿、小腿忽隱忽現，時髦得讓人不能相信此人是高等學府的準碩士。

我們掉頭往回走，轉眼看見季風坐在不遠處校園小超市前的石桌旁，吃著一只奶油雪糕，頭和腳一抬一落，隨著超市裡的音樂打著節拍。明亮的陽光下，季風的臉像羊脂玉一樣白，一張臉山高水低，花瓣一樣的嘴唇鮮紅豐潤，一綹紅瀏海從額前掛到耳上。長髮在腦後挽幾挽，用大卡子一別，髮梢在頭頂開成一朵針葉菊。儘管她早就聲明她是正宗的大漢族，但這一刻，我再一次疑心她有少數民族血統。

季風看見我們往回走，多少有些得意。她穿了一件緊身的七分褲，涼鞋裡的腳趾甲個個塗得紅亮，上身是小方領棉布短袖襯衣──不用拐回去換衣服。

季風的形象定格在那一天、那一刻，後來每次想起季風其人，我首先想起的是在大太陽底下美滋滋吃雪糕的那個姑娘。

自從五月的論文答辯後，全班同學已經多日未見。此時，各人畢業後的去向已塵埃落定。

「季風，你是接著讀博吧？哪個專業？」男生中有人大聲問。

「藥理學。我告訴你啊，三成以上的諾貝爾得主都是藥理學專業的。」季風扔掉雪糕棍，站起來，笑得像怒放的牡丹，「你們就等著我的大名流芳百世吧。」

「那是一定的。」我們一起說。

學位授予儀式之後是合影，我們班的四個女生被男生眾星捧月一般圍在中央，美不勝收。三年前入學不久，四位女生就被男生尊為「四大美女」──有時候，男生對女生與其說是恭維，不如說是戲謔。其中三人一笑置之，惟有季風當仁不讓：「我將來要做中國最漂亮的女博士。」

四大美女按年齡排行，年紀最長的是北地胭脂車明瑤，清冷冷、俊俏俏；老二是南國佳麗黃綺麗，活潑潑、嬌滴滴；老三是北京姑娘金岩，眉目清俊，身材高䠷，舉止幹練；最小的才是西北姑娘季風，但她火辣辣的性格、直通通的脾氣、大包大攬的作風，卻儼然大姐大。

合影結束，全班一起去吃畢業宴，在校園餐廳包了一個單間，打算消磨一個下午。有胡吃海塞的、有胡侃瞎聊的、有打牌打遊戲的、有唱歌跳舞的。季風自是不甘寂寞，抄起卡拉OK麥克風，用渾厚低沉的嗓音唱了一首英文歌曲，餘音繞梁，贏得一片掌聲，連班主任老師都笑讚她中氣十足。

她笑嘻嘻地說：「在家吵架練出來的，看不順眼就罵一頓。」下一位男生剛唱起〈明天你是否依然愛我〉，季風順嘴接茬：「我先回答一句──愛！」

男生們作受寵若驚狀，有人叫著要去報告肖雨。肖雨是季風的男朋友，以前來看季風就住在男生宿舍，早和男生們打成了一片。

「誰怕誰！」季風一拍大腿，混不吝地說：「來，坐這兒來！」

男生們作勢「厥倒」，遂又點唱一首歌，「獻給我們最最親愛的季風。」

從餐廳出來，眾人吵吵嚷嚷、依依惜別地散了。季風請三位美女去她家玩，我們幾個跟女生關係不錯的男生，也被順帶著拉了去。

因為沒有條件結婚，季風和肖雨蝸居在一間連租帶借親戚的房子，離校園不遠。走路半小時能到，打車只要五、六分鐘，不超過起步價。

家具不多，房間尚不顯得擁擠，一張大床位居正中，牆角的長沙發上堆滿衣物，此外僅有一張摺疊方桌、四只小圓凳。姑娘們不見外，「進門就上炕」，我們別無選擇「入坐」小圓凳。聽著美女們嘰嘰喳喳在床上指手畫腳說長道短，我等男生只落得個在地下說話的待遇，頗有自己是《紅樓夢》裡興兒、旺兒的感覺。

不知肖雨回來，看見床上擠著四個女人，會作何感想？

「肖雨怎麼還不回來？什麼公司這會兒還不下班？」黃綺麗嘀嘀咕咕地問。季風稱，肖雨一回來，就帶我們出去吃飯。

「世界五百萬強的小破公司，工資不漲，加班不止。」季風撇撇嘴。

「趕緊打電話叫他回來，不然我們這兒這麼多帥哥，要把最漂亮的女博士拐跑嘍！」車明瑤推著季風。

「嘁！他現在神氣呢，動不動就不要我了，動不動就說，我找車明瑤去、我找黃綺麗去、我找金岩去。」季風摸出手機，還沒打，鈴聲就響了，肖雨來電話說回不來，要加班。姑娘們一起嘆息。

季風闔上手機，憤然作色：「他們老闆特喜歡下了班帶他們前呼後擁洗桑拿，洗一次一人二百五十塊，那錢要發給我們多好！」（一）