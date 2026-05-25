相聚在冬天來臨之前（四）

長河拿走了盼盼的筷子，盼盼沒有筷子可以摔，就直接說：從上次一起露營，就沒想再去。

慧雯問那是什麼緣故。盼盼從長河手裡奪回筷子，又拍在盤子上面，怒沖沖喊：還不是因為你，還來問我做什麼。慧雯也提高聲音：你把話說清楚，我做了什麼？還沒說完，姜娜就在一旁流眼淚。

長河趕緊道歉：你們千萬別介意，盼盼最近心情不好，挺暴躁。我正在研究心理學，研究精神分析。知閒一邊安慰姜娜，一邊說：早知如此，何必聚會。

盼盼可沒想結束，她說：慧雯你怎麼可能忘了？你絕對不會，我可都沒忘呢！你被人抱著哭，你也抱著人家哭。別管他是誰，你那樣做就不對，你對得起沈治嗎？後來又發生那件事，不管你們承認不承認，那就是最後一次露營。

長河說：盼盼你別胡鬧，好歹人家是主人。姜娜還沒哭完就說：不管是主人還是客人，你都不能胡鬧。盼盼什麼都不管了，大聲說：反正以後也沒機會，那我就正告你姜娜，休想把柳長河搶走。姜娜又大聲哭，知閒說：顧盼盼這人，簡直就是瘋子。慧雯說：這個診斷倒是挺準確。長河很洩氣：算了、算了，我再也不學心理學。

沈治從櫃子裡掏出一本相冊，扔在桌上，說：顧盼盼你自己看，我和慧雯的感情沒半點問題，不知道就別胡說。長河邊翻邊嘆息：還真有幾張那次的照片。盼盼看都沒看就斷言，肯定都是最後一天拍的。要不是那回露營，我也不能知道他到底是誰。

知閒搶走相冊，說：知之不知，有何分別？知之不如不知。盼盼說：這麼久姜娜都沒嫁給你，到底為什麼？我看你一定是不知。姜娜趴在桌上顫抖著，哭泣著說：顧盼盼你，你可真瘋！（四）