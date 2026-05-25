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自西半球飛到東半球，時差十三個小時。張瑜進了旅館的門，把行李箱丟在地板上，顧不得一切，趕緊拿起床頭櫃上的電話聽筒，先撥兩個「0」，再撥一個「1」，然後是地區號碼，然後是連續七個號碼。

電話聽筒裡沒有動靜，悄無聲息。再試再撥，依然沒有動靜。

張瑜撥了櫃檯號碼「0」，馬上就通了：「這裡是1107房間，我要撥打國際電話，沒有聲音……」

「先撥兩個0，再撥國家號碼，然後是地區號碼，然後才是您要接聽的號碼……」櫃檯工作人員很耐心地解釋。

張瑜急道：「我太太在醫院裡，我已經有二十六個小時，沒有辦法知道她的境況了。您行行好，派個人來檢查一下電話。我完全照您說的辦法撥打了電話，但是電話裡完全沒有聲音……」

櫃檯人員冷冷地回答：「您請稍等，我們會派人過去……」

張瑜不時望著電話，希望奇蹟出現；他也不時望著虛掩的房門，盼望著有人敲門。萬般無奈，他把牙刷和剃鬚刀放進浴室，把幾件白襯衫、兩套西裝、三條領帶掛進衣櫃。脫下鞋子，用擦鞋布將鞋子擦乾淨，放進衣櫃底層。

半個小時過去了，萬籟俱寂，張瑜再一次撥打櫃檯號碼「0」。這一次很明顯是錄音：「您請稍等，我們會派人過去……」

忍無可忍，張瑜抓起電話，準備扔出去。手舉到半空中，還是放了下來，電話機落在了床鋪上。此時此刻，電話鈴聲就在這部正在顫動中的電話響了起來。張瑜伸手抓起話筒，他聽到了一個溫暖、親切的男中音：「張先生，有什麼事情，我可以幫忙嗎？」

「我需要跟醫院聯絡，我的太太昨天手術……」張瑜緊緊抓住話筒，語無倫次。

「請給我你需要接通的電話號碼。」男中音穩健的聲音傳來。張瑜馬上背誦出那個至關重要的電話號碼，然後，他聽到電話掛斷的聲音。

張瑜將電話機放回床頭櫃，坐了下來，腦袋裡一片空茫。來不及想什麼，電話鈴轟然響了起來：「這裡是住院部辦公室，請問，您……」

「我太太李琳昨天手術，我人在亞洲，不知她的狀況……」張瑜緊張到無以復加。

「放心，張先生，李琳手術成功，現在正在加護病房休息，一切正常。二十四小時之後，她會住進普通病房，您大約可以直接與她通話，時間只要不超過兩分鐘，就可以。」

張瑜頓時感覺累到不行，說了幾句感謝的話，還是問了一個問題：「我三天後返家，不知李琳能不能在醫院住三、四天。我到家之後才能來接她……」

「我看了醫囑，李琳的觀察期是五天，我估計，一周之後，醫生才會讓她回家休養。您可以放心。有電話進來，我必須收線了，祝福您旅途平安。」住院部工作人員掛斷了電話。電話再次變得寂靜無聲。

此時，此地，已是深夜。張瑜終於感覺到渾身痠痛，走進浴室，洗了澡、刷了牙，穿上睡衣，卻沒有睡意。茶几上有一盤水果，便剝了一根香蕉，吃起來。腦筋慢慢地轉動，想到那個奇怪的電話，那個悅耳的男中音，不禁微笑起來。

剛剛把香蕉皮扔進了小小的垃圾桶，電話鈴竟然又響了起來：「恭喜，夫人平安，你可以放心了。我想，你室內的電話並沒有問題。有人不小心碰觸了電話機左側的一個小按鈕，code，你按一下這個鍵，應該就沒有問題了。晚安。」

張瑜急道：「請問，您是何方神聖？幫了我的大忙，我該請您吃飯……」

男中音有了笑意：「感謝你的好意，我不用吃飯。我是湯瑪斯，湯瑪斯‧傑佛遜的湯瑪斯。我的電話是347-2577-2877，隨時可以聯絡。」

張瑜腦筋飛轉，「好傢伙，整整十一個數字五個七，我記住了。」

「七是幸運的數字。早點休息，晚安。」湯瑪斯收線了。

張瑜握著話筒，按了電話機上那個code，話筒裡出現了正常的盲音。果真，電話恢復了正常。他關掉了電燈，掀開被子，躺了進去，意識裡的最後一個念想是有趣的，AI湯瑪斯，或許是一位可以談談的朋友。

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簽約的事情卻出現了新的情況。（一）