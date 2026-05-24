她叮囑老劉，盡快換一份不用上夜班的工作，這一把年紀不該再熬夜班……老劉混濁的老淚潸然而下。梅姐告訴老劉，自己收集了很多貓鬍鬚，在梳妝台的抽屜裡，用個摔過沒有壞，但有了裂紋的杯子裝著──巴喬剛來到家裡不久，她聽人說，貓鬍鬚能給人帶來好運。護士催進手術室了，梅姐拉起家傑的手說：「你從家裡搬出去，自己租房子住吧，好歹讓你爸過幾天舒服的日子。」

正如梅姐自己猜測的那樣，她沒能撐過手術。

辦完後事，老劉東拼西湊買了輛車，準備去自駕遊。家傑問他去哪裡，他說走到哪裡算哪裡。去多久也不知道，過得一天是一天。老劉曾經有過一輛車，當年為湊錢給家傑去英國賣掉了。但老劉放心不下獅子。家傑說：放心吧爸爸，我會照顧好獅子。老劉覺得打理一隻貓，其實也沒有難度……然後老劉帶上梅姐的相片和巴喬的鬍鬚開車出城，前往遠方。

一段時間以後，家傑確信自己沒有辦法照顧好獅子。因為他工作以後，對自己實施報復性外出，每天早出晚歸，有時甚至夜不歸家。貓長時間獨自在家，難免餓肚子、難免口渴，身上的毛糾結成一團一團……也太過孤單，看樣子要得抑鬱症了──他打電話問老劉怎麼辦，老劉讓送去寵物 醫院託志強代養。家傑不敢去見志強，將獅子送到了天天咖啡店。

阿天用根很長的貓繩，把獅子養在咖啡店，與拿鐵為伴。兩隻被繩子拴著的貓有時恩愛、有時幹架，像極了戀愛期間的男女。獅子和拿鐵，長相出眾、基因強大，可惜牠們都做了絕育手術，無法繁殖後代。（全文完）