相聚在冬天來臨之前（三）

圖／薛慧瑩

剛到慧雯家，顧盼盼就把兒子萊德拖進書房，嚴厲地說：趕緊做完數學題，做不完別想吃飯。萊德就默默抽泣起來，盼盼很生氣，舉起右手在半空中定住，左手掐腰，像一座三流的雕塑。

長河在客廳看著，嘆口氣，又說今天飛過去好幾群大雁，眼看冬天就要到。這話被剛從書房回來的盼盼聽見，她坐在沙發上說：你今天眼裡只有大雁，兒子也不管。她的聲音化作一把彈子球，在屋中四處亂撞，彈來散去。

這個家被複雜而現代的家具佔領著，電視旁還擠滿大大小小的獎杯，都是慧雯兒子捧回來的──象棋、游泳、鋼琴、數學競賽、拼寫大賽，樣樣不少，讓人覺得他要嘛是個全才，要嘛就是個可憐的小男孩。

姜娜進了門，沒有理睬望著獎杯發愁的顧盼盼，抱住韓慧雯，沒兩下就哭起來。慧雯像安慰自己女兒，把她哄好。盼盼更加煩悶，同時又感到長河死死盯著那邊。難怪每次提到姜娜，他總是不理不睬。他的眼睛像兩顆黑鋼珠，輕易就被姜娜這枚磁鐵給吸過去。盼盼很想大發脾氣，可又很沮喪，一切都難以改變，只得坐在沙發上擺弄手機，耳朵裡留意屋內動靜。

她此時只聽到大雁叫聲，才意識到長河進了書房。長河摸摸兒子的頭，坐在牆邊椅子裡，拿起兩本書，隨便翻。一本是投資祕訣，另一本印滿化學公式。投資書開篇說到：如果你不再是投資者，恭喜，你已讀完本書。他念給兒子聽，兒子沒理他，還在跟數學題較勁。化學書扉頁上寫著：所有五顏六色的、奇幻迷人的都是假象。他並未把它讀出來。這個道理，萊德早就懂，自己和盼盼是成年人，才會不懂。

長河把最後一道題的答案，悄悄寫在一張紙上，看著兒子皺了皺眉，才將它抄下來。他體會到惡作劇成功的竊喜，加上虧欠了誰的自責。自責的感覺像海上大浮冰，從那裡望去，天際遙遠，波濤無窮，別指望能找到一片不會漂走的陸地，只有讓人想哭。

姜娜為什麼哭？長河說不上來，那究竟是不是自責。可他還是猜得出，她在此時會想起那個人。

盼盼翻完作業，才滿意，才讓萊德跟著慧雯的十二歲兒子盧克，和七歲女兒貝拉跑出屋。慧雯問要去哪裡，貝拉停下來，腳踩在門檻上，彷彿一隻正在跳著芭蕾舞，即將起飛的天鵝，回過頭，開心地叫著：去追大雁。

姜娜一下子看見，眼前小女孩就是自己，正向門外奔跑，追趕大雁。記憶中的女孩，簡直是活在世外仙境，那裡有數不清的蝴蝶、蜻蜓、知了、螢火蟲和翠鳥，還有五百棵開滿花的雪桃樹。自己也總是七歲半，每天都在笑，永遠快樂，從不發愁，連父母都不會老。桃園裡不僅沒煩惱，還有媽媽親手縫的衣服、爸爸在地裡種出的美味佳餚。

現在那些蝴蝶、蜻蜓，還在心中不停地飛，想要趕走都不行，難怪會流這麼多眼淚。可那個人，他的眼淚又流淌在哪裡？他沒有童年，他也想去撲蝴蝶、抓知了，卻被整天關在屋裡，真是可憐。

陸知閒靠在客廳柱子上，手裡捏著啤酒瓶，一塊塊剝去光滑濕潤的商標，使它變得越來越難看。他聽沈治在跟柳長河稱兄道弟，就想那個人也一定思念他的兄弟，也許正反覆念著「遍插茱萸少一人」的詩句。他聽沈治忙裡忙外，又想，沈治呀沈治，你為何如此虛偽。說什麼把人都當兄弟看待，卻將他轉眼就忘記，好似他從來都不存在。難道你真以為，重陽過後，就該把人忘掉？

慧雯最終把魚做好，端上來，那魚就還跟活著似的，死盯著每個人。長河說：瞧這魚挺眼熟。沈治夾出兩顆花椒，再端詳著魚，說：開什麼玩笑，這是昨天才買的新魚。長河問：真能確定嗎？上次聚會也有同樣一條魚。

盼盼把筷子擱在自己的盤子上，責備長河：你又在胡言亂語，剛才不停念叨大雁，現在又來跟魚過不去。我看過兩天你……沒等說完，慧雯就勸盼盼：你別再數落他，過兩天你們就要去南方，我們想聽都聽不到。知閒沉吟：我非魚，焉知。姜娜笑著說：我知道，此魚非彼魚。

沈治說：長河你搬到南方去，就沒機會滑雪，真可惜。姜娜跟著說：真是太可惜了，不下雪的冬季，你們可怎麼過呀。盼盼把筷子摔在盤子上，賭氣說：我們一定過得更快樂。知閒說：長河在七個人裡，最不擅長滑雪，到了南方，也沒什麼區別。長河就問：我真的是最差的？頓了頓又說：現在只剩下六個。慧雯沒說話，只在靜靜地聽。

姜娜提議，趁盼盼一家還未搬走，最後來一次露營，怎麼樣？沈治想起割草時下降的氣溫，搖頭說：晚上太冷，恐怕不成。（三）