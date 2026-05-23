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傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

任性（二○）

李東文
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家傑支支吾吾，老劉兩眼一瞪告訴家傑，不交伙食費，就自己搬走。

開了兩瓶酒，老劉跟兒子喝白的、梅姐喝紅的。梅姐高興，老劉也高興，說起前些時候家傑表弟那個奢華的婚禮。家傑說：人家那是竹門對竹門、木門對木門，彩禮多、陪嫁多，新娘披金戴銀！我旁邊幾個小夥子口水流了一地。

梅姐趁熱打鐵，慫恿家傑周末去相親。家傑沒想到引火焚身，不說去，也不說不去。梅姐一時興起，進房間取她早就替未來媳婦準備好的項鍊和戒指等等首飾。東西不多，是梅姐一年買一點攢下來的。卻是找不到，家傑的偷盜行徑曝光。

梅姐氣得頭暈：「我怎麼就生出了你這種兒子，你明知道自己在做壞事，仍然壞事做盡！」說完這句話，梅姐扶牆慢慢吐出一口氣，感覺自己已經耗盡了這輩子最後的一絲耐心和愛。

老劉恨得咬牙切齒……十年前他被徒弟，也就是梅姐大姊的兒子，以承包學校飯堂為由，誘騙至福建。剛從車站出來，被帶上一輛麵包車，被奪去手機、錢包、隨身行李，帶至郊區一間人跡罕至的舊樓囚禁，讓他通知家人匯錢過，來加入非法傳銷團體。他既不反抗，亦不順從，讓他上課就上課、讓吃飯就吃飯。十天以後，壞蛋們拿油鹽不進的他毫無辦法，只好把證件、錢包等東西交還給他，還給他買了回程車票送他上車，以確保他不在福建當地逗留──當年他孤身一人，深陷龍潭虎穴毫無懼色，如今卻被兒子弄得驚恐不已。他實在無法明白，一個讀了這麼多年書的人，怎麼還能如此卑劣！

當晚梅姐犯病，被送至醫院搶救。

被推進手術室之前，梅姐拉著老劉的手說：以後辛苦你了。（二○）

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