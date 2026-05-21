「一開始，我以為是個外國人扮的。要不是離那麼近，我都不敢認。」

「沒想到還能在這裡遇到。」林嵐說。

林嵐回憶起差不多十天前的那次快速相親，出門前，她換了七、八套衣服，選定了一件普通襯衫。唯一的小心機是套了一件羊絨背心，看起來隨意簡單，有種復古又典雅的味道。她化了個裸妝，穿了雙平底鞋。姆媽跟在她後面，幾乎央求她穿半高跟她不肯。姆媽說，在附近找個奶茶店坐著等她，她急了：「要嘛儂替我去相親好啦，我勿高興去了。」

爸爸作勢站在她這邊，好脾氣地哄她：「我跟儂媽去菜場買條大黃魚回來燒。儂去好嘞，今朝勿回來吃飯也沒事體，明朝再燒一樣個。晚點回來也勿要緊，打只電話，爸爸到地鐵 口來等儂。」

相親那天，她覺得自己的出現就是做為綠葉，用後即棄。她沒到三十歲時，她的體制內身分還是加分項。上個月，她過了三十二歲生日，這個優勢就變了味道，聽起來好像是因為她格外挑剔。

三十二，這是全家人的禁忌數字，越迴避，她越覺得「三十二」這個數字裡的六個橫線如同滾木，齊齊壓在她的軀體上。大不了一輩子和父母在一起，她已經做好了這個心理準備。她相信，她的父母和親戚們也都接受了這樣的結局，只是嘴上還得硬著：「講勿定轉個彎就碰到真愛了呀，這種事體哪能講得準。」

買彩票的人都以為下一張會中。

加過七、八個人吧，有兩個見過第二次。

只有李文浩對她說：「周五晚上，在九六廣場請你吃壽喜鍋吧？七點怎麼樣？」

林嵐的父母坐在客廳裡，一邊打哈欠，一邊裝作不太在意地問：「壽喜鍋也要吃噶久個啊？」（六）