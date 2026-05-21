與小美關係良好時，阿天有啥不開心的事，會跟小美說一說。雖然小美不怎樣回應他的傾訴，也不懂得開解，但好歹沒有阻止他說下去。現在小美被他拉黑了，他壓抑難受時，只好向志強表哥傾訴。志強張嘴就說：格局打開，好事自然來。然後又忍不住開始修理他。志強總是批評阿天情緒過於緊張，給自己施加太多壓力，吃飯的時候想著工作，打球的時候擔心家中門窗是否關嚴，戀愛的時候害怕遭受情人嫌棄。阿天聽罷，沉默不語。

其實阿天也知道，自己太過緊張了，對一切都緊張。以前的他像個混世魔王，天不怕地不怕。自從父親去世以後，換了個人似的，夜間走路會害怕、秋風吹得皮膚微涼會害怕，夏天出門遭遇小雨也害怕……因為父親離世，他迅速成長，跪在母親面前發誓，從此以後做個積極向上的人，做好每一件事，不再讓母親失望。差不多有十年了呀，他兢兢業業地做人做事，異於常人般努力，起早貪黑做事，可收效甚微，連女朋友都嫌他窮……

阿天的母親得了腎結石住院做手術，正當阿天在醫院，氣急敗壞地帶著母親檢查身體，簽各種表格，又忙亂、又驚慌，小美想吃烤魚，發來連結讓他付款。他說：我正在醫院裡，沒空！小美回：「付個款又不需要很久！」居然沒問為何會在醫院。他一怒之下，把小美拉進了黑名單。

幸得母親的男友及時現身，阿天才得脫身，回到店裡開門營業。

發現自己被拉黑，小美盛怒，跑來咖啡店興師問罪。店裡有客人，阿天扶著小美胳膊的手用暗力，推土機一樣，把不足百斤的小美弄到店外。阿天要分手，小美讓阿天賠償青春損失費，十萬元。（一八）