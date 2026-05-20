林嵐的髮髻有些鬆了，晚風吹過她出過汗的脖頸，帶來一陣內外交加的震顫。她無意又像有意地用右手去摸左邊垂下的鬈髮，用寬大的蕾絲花邊袖子，遮住她袒露的胸脯。標準的洛可可式衣裙本來就要露出一大半胸，下面還要用海綿墊拚命往上推，領口的花邊將將掩住想要出逃，但又不被允許的凸點才最好看。林嵐已經偷工減料，依然蓬勃欲出。

她選擇洛可可式也有那麼點心機：她的D杯是自己身上最好的部分。但時尚風向如何變幻，從小的乖女孩兒、小學老師、正經人家的孩子，都不能，也沒有機會展示出這個優點。如果這的確算是一項優點的話。

紅娘介紹她時，第一句是：「林小姐是體制內教師，一年有三個月帶薪假期。小學老師也沒什麼壓力。她父母也都是老上海人。」

她的職業方便結婚生子，她的父母可以幫忙。或者，婚後還能在娘家吃飯吃到小孩初中畢業。

李文浩訕訕地笑，不好扭頭，也不方便再看，只好摸摸鼻子，說了句：「今天挺熱鬧的。」

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李文浩先微信 她的，正好在她洗漱好，抹好了晚霜，打算看最後一眼手機就閉眼睡的點。

他們竟然認出了彼此。竟然能遇到。

「睡了嗎？」

「還沒有。」

對面發過來幾張圖片，有骷髏、有個紙殼做的變形金剛，還有幾個人扮的八仙過海。她發了個捂嘴笑的表情，也給對面扔過去她拍到的有趣的造型。

「我從來沒見過你那種裝扮，挺特別的。」

「嗯，洛可可裙。你扮的造型也很不錯，看著挺眼熟。」

「這是鮑勃‧迪倫演唱會的造型，我最喜歡的歌手。」

「哦。」林嵐趕緊搜索鮑勃‧迪倫是誰、是幹麼的，顧不上想對話。（五）