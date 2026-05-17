不論怎樣，我還是慶幸我找到容貌酷似我母親的梅姐，成為我的朋友，何況梅姐是與我母親一樣善良的人！從前，我每思念母親，都要用指甲狠摳自己的手腕，用肉體的疼痛來轉移內心的苦痛。有了梅姐後，我得以再次、不可思議地親近母親的容貌，太難能可貴了。

九六年春節前夕，蛋蛋全家到香港 探親一個月，我被半薪留用。得此空閒，我一邊去一家電腦公司打工，一邊去市立大學報名，先補英文，準備再上個大專什麼的。電腦公司的同事鼓動我去讀博，我未作考慮。顧及到年齡劣勢和阮囊羞澀，我不能好高騖遠了。

梅姐知道我的打算後，認為切合實際，大表贊同：「你還年輕，的確應該再去讀書。懂了英文，就可以找份輕鬆工作。幫人照顧孩子、照料家務，等老了沒有體力了，你一個孤家寡人，誰來幫你？」

不過我直到一年後，九七年秋天才正式邁入大專校門。

剛想結束蛋蛋家工作，正趕上香港報紙進軍紐約辦報。我應聘進去，不足半年即遭傾軋解雇，才義無反顧去上學。

畢竟歲數不饒人了，原來二外讀日語的我，補習英文加大專六十幾個學分，竟然花了兩年半時間，我因此很少有時間與梅姐聯絡。

我還在學校打工掙學費和生活費。那日子過的，想起來都不寒而慄。每周末，我買足一星期的菜，然後燒足一星期的葷素搭配的菜、蒸好一星期的米飯。

日子是這樣過的：早上啃個麵包、喝杯牛奶，裝好中飯、晚飯兩個飯盒，就背書包坐地鐵去學校。除了上課，每天我在學校裡打四個小時的工。（一一）